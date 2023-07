Doorontwikkeling HelpSoq bespoedigt thuiszorg en verpleeghuizen

De HelpSoq is een eenvoudig apparaatje waarmee de verpleegkundige de steunkous over een paar wieltjes wordt gelegd. Daarna kan de kous moeiteloos op een ring worden samengevouwen. Vervolgens kan de verpleegkundige ring zonder enige inspanning over het been van de patiënt leggen om de kous aan te brengen. In minder dan twee minuten zijn beide benen op die manier van een steunkous voorzien.

Comfortabele houding met HelpSoq

“Bij de Doff n’Donner moest de zorgmedewerker nog wat tegendruk geven. Dat is fysiek belastend, ook omdat men dat in een minder comfortabele houding moest doen. Bij de HelpSoq is dit niet het geval. Ook voor de cliënt is het veel prettiger omdat er niet aan de benen gesjord hoeft te worden”, meent Jan-Kees van Wijnen, bestuurder bij zorginstelling TanteLouise.

Nog mooier zou het volgens Van Wijnen zijn wanneer de cliënt met behulp van de HelpSoq zelf zijn of haar steunkousen aan kon trekken. “Veel ouderen kunnen niet met hun handen bij hun voeten komen. Een verlengde armconstructie kan daarbij uitkomst bieden. Dat zou voor de thuiszorg, waar men dagelijks mensen moeten helpen om steunkousen aan te krijgen, een enorme werkverlichting betekenen. Als 80- tot 90 procent van de cliënten dit zelf kan, zijn zorgmedewerkers weer beschikbaar voor andere werkzaamheden. Zeker in tijden waarin de druk op de zorg groot is, betekent dat een enorme arbeidsbesparing in de thuiszorg en verpleeghuizen.”

Verlengde armconstructie

Zeer recent heeft Harpert Wouters de verlengde armconstructie gedemonstreerd bij TanteLouise. Carmen Platschorre, innovatieadviseur en verpleegkundige en een ergotherapeut van TanteLouise waren er bij. “We waren allebei zeer enthousiast over het prototype”, vertelt Platschorre. “Als de HelpSoq op termijn hiermee ingezet kan worden, zal dat van heel veel meerwaarde zijn voor de cliëntengroep in de thuissituatie. Wel zagen we nog wel wat kleine puntjes waarop verbetering mogelijk is. Een voorbeeld is de lengte van de verlengde armconstructie.”

Op dit moment is het volgens Platschorre nog niet te voorspellen wanneer de HelpSoq in deze vorm, en met nog wat kleine verbeteringen, ingezet kan worden. Van Wijnen en Platschorre kijken nu al uit naar het moment waarop cliënten de oplossing ook kunnen gebruiken om de steunkousen uit te trekken.

“Dat zou betekenen dat de thuiszorg zowel voor het aantrekken als het uittrekken van de steunkousen niet meer langs hoeft te komen”, stelt aldus Platschorre. De cliënt kan daarmee volledig zelfredzaam zijn. Nu nog zitten we in een fase waarin zowel de HelpSoq als de Doff n’Donner naast elkaar worden gebruikt. Dat is op den duur natuurlijk minder wenselijk en zal ook overbodig worden.”

Lees het hele interview met Van Wijnen, Platschorre en Wouters in editie 4 van ICT&health, die in augustus verschijnt.