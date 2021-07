Draagbaar infuus voor thuisbehandeling van kinderen

Voor de thuisbehandeling met behulp van een draagbaar infuus komen met name kinderen in aanmerking die antibiotica toegediend krijgen om te herstellen van, bijvoorbeeld, een bacteriële infectie zoals Lyme, gewrichtsontstekingen of huidaandoeningen.

“Per jaar zijn er ongeveer 20 kinderen die eerder naar huis kunnen met de easypump”, vertelt Marieken Pothoven, senior verpleegkundige kindergeneeskunde en mede initiator van de easypump bij kinderen.

Draagbaar infuus

Kinderen die naar huis mogen krijgen voor de verdere behandeling een easypump. Dit is een infuuspomp ter grootte van een sinaasappel. Voor elke behandeling wordt vooraf vastgesteld binnen welk tijdsbestek de medicatie toegediend moet worden. De easypump loopt vervolgens conform die instellingen automatisch leeg. De pomp zit in een heuptasje en loopt via een infuusnaald (Venflon) in de hand. Omdat de pomp niet afhankelijk is van stroom of batterijen, heeft het kind alle vrijheid om te bewegen.

“We doen altijd een warme overdracht, om de overgang zo zorgvuldig mogelijk te regelen. Die overdracht verloopt soepel, omdat de thuiszorgorganisaties waar we mee samenwerken alle medische kennis in huis hebben om de zorg één op één over te nemen en zij goed bereikbaar zijn. Voor kinderen is het, nog meer dan bij volwassenen, vervelend om aan een apparaat gebonden te zijn. Vooral oudere kinderen zijn daardoor erg blij met deze optie. Zij kunnen gewoon gaan en staan waar ze willen”, aldus Marieken Pothoven.

Het thuis verder behandelen, middels een automatische infuuspomp, is een methode die al enkele jaren tot aan volwassen patiënten, die daarvoor in aanmerking komen, aangeboden werd. ” Nu kunnen we dit ook mogelijk maken voor kinderen van vier jaar en ouder. Het ATC en het transferpunt van CWZ spelen hierin een belangrijke rol. Het ATC zorgt voor de bereiding en levering van easypump en alle toebehoren. Het transferpunt doet de afstemming met de thuiszorgorganisaties. Zij bekijken samen wat haalbaar is”, vertelt Marieken.

Inmiddels wordt gekeken naar mogelijkheden om de easypump thuisbehandeling ook in te zetten bij baby’s. Oplossingen als de easypump dragen bovendien bij aan het streven om de zorg, waar mogelijk, te verplaatsen naar de thuisomgeving van de patiënt.