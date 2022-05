Drie bijzondere en slimme medische innovaties

Uitvinders en ontwikkelaars van consumentenproducten hebben als grote voordeel dat zij vanuit een compleet andere hoek naar nieuwe zorgtoepassingen en -producten kijken. Zij denken vaak veel meer out-of-the-box dan de traditionele zorgtech ontwikkelaars. Dit zijn een paar fraaie voorbeelden van mogelijke medische innovaties en -concepten. Of we die ooit ook allemaal in de ziekenhuizen gaan zien, dat is niet te voorspellen, maar innovatief zijn ze wel.

Slimme medische innovaties

Tijdens de coronacrisis zijn wereldwijd miljarden vaccinaties uitgevoerd. Een van de problemen die, met name bij dergelijk grote aantallen, opdoken was Trypanophobia, ofwel naaldenfobie. Een aantal Spaanse designers bedachten daarvoor een oplossing, de Pinsoft. Die is voorzien van tientallen pinnetjes. Die zorgen ervoor dat het daadwerkelijke vaccinatiemoment ‘verhuld’ wordt. De naald is ‘verstopt’ tussen de pinnetjes. De zachte stimulatie die door de pinnen wordt veroorzaakt, leidt de hersenen af zodat het verschil tussen de pinnen die de huid raken en de naald die de huid doorboort verhuld wordt. Tegen de tijd dat de patiënt zich realiseert wat er is gebeurd, is de vaccinatie al klaar. De designers wonnen voor hun concept de James Dyson National Award in Spanje.

Een andere medische innovatie, die nog in de conceptfase verkeert, is de slimme kunstarm van Xander Lihovski. De Smart Prosthetic Arm integreert AI en slimme technologie in de constructie van een prothetische ledemaat. Terwijl sommige prothetische armen eruitzien als een echt ledemaat om een samenhangend uiterlijk te creëren met het lichaam en de huidskleur van de gebruiker, omarmt Lihovski’s ontwerp de technologie van dit alles. De slimme component is een digitale interface in de elleboogplooi van de prothetische arm die fungeert als smart hub.

Design in combinatie met functionaliteit

De meeste medische apparaten voor thuis zijn met name ontworpen rondom functionaliteit, en niet op design. Het apparaat moet immers goed functioneren. Of het nu gaat omzet meten van de bloeddruk of het zuurstofgehalte van het bloed. Toch kan het design van een medisch hulpmiddel wel degelijk een bijdrage leveren. Een apparaat dat goed werkt, er ‘kek’ uitziet en ook nog eens bijzonder gebruiksvriendelijk is, zal de kans verhogen dat de patiënt er ook regelmatig gebruik van maakt.

Dat is het idee achter het concept voor een Home Breath Analysis-apparaat van ontwerper Lucas Couto. Iedereen die thuis voor een patiënt heeft gezorgd, of het nu een familielid of een professional is, weet hoe moeilijk het soms is om hem een apparaat te laten gebruiken dat zogenaamd goed is voor zijn gezondheid, maar ingewikkeld in gebruik of soms zelfs intimiderend uit kan zien.