Begin juni werd de eerste proefversie van het coronadashboard gelanceerd. Inmiddels is de definitieve versie operationeel, die dus regelmatig geüpdatet gaat worden. Aanvankelijk gaf het coronadashboard informatie over het aantal intensive care opnames, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal positief geteste mensen, het aantal besmettelijk mensen en het reproductiegetal. Het bevat ook specifieke indicatoren om de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg te kunnen volgen. Het dashboard is online te raadplegen op deze website.

Drie nieuwe informatiepunten

Eind vorige week zijn drie nieuwe informatiepunten aan het coronadashboard toegevoegd. Uit onderzoek is gebleken dat het coronavirus ook te vinden is in de uitwerpselen van personen die nog geen klachten hebben, maar wel al besmettelijk zijn. Daarom zijn nu de dagelijkse testresultaten van rioolwatermetingen bij 28 rioolwaterzuiveringslocaties aan het dashboard toegevoegd. Dat informatiepunt wordt de komende periode uitgebreid foor alle 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarmee kan op regionaal niveau een eventuele virusuitbraak eerder gesignaleerd worden.

Het tweede nieuwe informatiepunt betreft signalen vanuit huisartsen over mogelijke nieuwe besmettingen. Het Nivel houdt bij een groep huisartsen bij hoeveel mensen daar hebben aangeklopt met klachten die wijzen op een infectie van het coronavirus. Ook deze informatie kan meer, en in een eerder stadium, inzicht geven over een mogelijke nieuwe uitbraak van het virus.

Tot slot is een extra informatiepunt van het RIVM toegevoegd aan het dashboard. Deskundigen van het RIVM maken schattingen van het aantal mensen dat in Nederland het virus heeft opgelopen en anderen kunnen besmetten. Deze informatie wordt wekelijks geüpdatet op het coronadashboard.

Twee van de drie nieuwe informatiepunten op het coronadashboard en een kijkje in de nog te ontwikkelen informatiepunten

Coronadashboard verder uitbreiden

“Hoe meer nuttige informatie op het dashboard staat, hoe nauwkeuriger we de verspreiding van het coronavirus in Nederland in de gaten kunnen houden. Zo kunnen we steeds vroeger signalen opvangen mochten er bijvoorbeeld onverhoopt meer besmettingen zijn. En we krijgen per regio een steeds beter beeld van hoe actief het virus is. Het is heel goed dat het dashboard weer is uitgebreid en de komende tijd gaan we er nog meer informatie aan toevoegen. Deze extra informatie is zowel voor de experts die het beleid maken, wetenschappers en mensen in het land enorm waardevol”, zo licht Hugo de Jonge, Minister van VWS, toe.

Eerder is het dashboard al uitgebreid met informatie over het aantal nieuwe coronabesmettingen in verpleeghuizen. Sinds kort is ook per veiligheidsregio het aantal nieuwe besmettingen per dag te zien. Binnenkort komen daar onder meer het GGD-contactonderzoek en een gezondheidsmonitoring van zorgverleners bij.