Drie ziekenhuizen rollen samen thuismonitoring uit

De drie ziekenhuizen volgen gezamenlijk het implementatietraject voor eenzelfde thuismonitoring programma. Dat moet zorgen voor snelheid, samenwerking tussen zorgverleners en innovatie voor patiënten. Onco-Connect, gericht op oncologie-patiënten, is het eerste programma waarvoor Luscii groepsimplementatie aanbiedt. In het Laurentius Ziekenhuis gaat het om een pilot.

Tijdsgebrek

Reden voor de gezamenlijke uitrol is het gebrek aan tijd om innovaties uit te rollen bij veel ziekenhuizen, een gevolg van structureel toenemende werkdruk. Internist-oncoloog Serge Dohmen uit het BovenIJ ziekenhuis stelt dat de drie betrokken partijen de groepsimplementatie als zeer succesvol ervaren. “De gezamenlijke implementatie leidde ertoe dat we met meer mensen naar het proces keken en daardoor meer potentiële kinderziekten al vooraf eruit konden halen.”

Het WZA gebruikt sinds eind 2020 thuismonitoring middels Onco-Connect en heeft in september van 2021 de tweede versie ervan geïntroduceerd. Met het programma in de Thuismeten-app van Luscii begeleidt het ziekenhuis kankerpatiënten tijdens hun behandeling met chemotherapie. Die begeleiding bestaat uit het voorzien in de juiste informatie op het juiste moment, het monitoren van klachten en het leveren van zorg op het moment dat het nodig is. Versie 2.0 is persoonlijker in gebruik en beter afgestemd op de behoefte van de gebruiker, aldus het ziekenhuis.

Ondersteuning via thuismonitoring

In Nederland werd in het afgelopen jaar bij 123.700 mensen kanker vastgesteld. Voor patiënten en hun omgeving is de diagnose en het ondergaan van chemotherapie als onderdeel van de behandeling een ingrijpende gebeurtenis. Het thuismonitoring programma Onco-Connect kan hierin ondersteunen.

Onco-Connect bestaat uit het monitoren van zowel fysieke als mentale klachten. Bij achteruitgang worden zorgverleners direct gewaarschuwd. Ook bevat de app zelfzorg modules en voorlichting, gemaakt in samenwerking met Kanker.nl. Aan de basis ligt de Thuismeten-app van Luscii.

Deze app bevraagt patiënten over lichamelijke of geestelijke klachten, bijvoorbeeld door chemotherapie. Als er iets is, vraagt de app zelf door wat er aan de hand is. Detecteert het platform zorgwekkende waarden of achteruitgang, dan wordt de eigen zorgverlener geïnformeerd. Er is dan contact via berichten, beeldbellen of – zoals bij het WZA – een koppeling met een chat-dienst zoals BeterDichtbij. Dit moet onnodig ziekenhuisbezoek en -opnames voorkomen.

Angst en onzekerheid

Luscii liet eind 2021 weten dat tijdelijk thuismonitoring voor kankerpatiënten zonder kosten beschikbaar stelde aan ziekenhuizen. Reden was volgens de e-health aanbieder dat steeds meer mensen met kanker als gevolg van de nieuwe coronagolf met onzekerheid en angst over hun behandeling zitten. Luscii werkte in het initiatief samen met het WZA.