‘Driekwart innovatieve experimenten krijgt structurele bekostiging’

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen voor innovaties in de zorg een experiment aanvragen bij de NZa. Op die manier kan deze nieuwe vorm van zorg voor maximaal 3 jaar buiten de bestaande regels om gefinancierd worden. Aanbieders en verzekeraars die dat willen kunnen zich bij zo’n experiment aansluiten.

Om het opschalen van innovatie te stimuleren organiseert de NZa op 2 april 2020 het InnovatieFest Samen zorgen voor de toekomst. Hier gaat de organisatie samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren aan de slag om innovaties verder te brengen.

De meeste innovaties, 96, worden aangemeld in de eerstelijnszorg. Voorbeelden zijn nieuwe werkwijzen in ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes patiënten, of samenwerking over de schotten heen.

“Innovatie kan helpen om te zorgen dat mensen langer zorg dichtbij huis kunnen krijgen en om een deel van de druk op de zorgverleners weg te halen”, vertelt Marian Kaljouw, voorzitter raad van bestuur van de NZa. “Bijvoorbeeld omdat patiënten en behandelaren digitaal met elkaar kunnen communiceren, of omdat zij een deel van hun therapie online kunnen doen. Bij de NZa werken we graag mee aan innovatieve projecten, omdat we daarmee de toekomst van de zorg vormgeven.”

‘Aan innovatie geen gebrek in Nederland’

Kaljouw zei eerder in een podcast met Lucien Engelen, deskundige op het gebied van Health en Innovatie en tevens Edge Fellow bij het Deloitte Center for the Edge en Faculty bij Singularity University, dat in de zorg in Nederland geen gebrek is aan innovatie en pilots.

“Mensen leven langer en gezonder, maar tegelijkertijd heb je te maken met een groeiend aantal kwetsbaren in de samenleving. De vraag concentreert zich nu vooral op het tekort aan mensen in de zorg. Interessanter is de vraag of we inderdaad voor alle uitdagingen wel mensen nodig hebben”, zegt Kaljouw.