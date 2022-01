Drone ingezet voor levensreddende spoedhulp in Zweden

Everdrone heeft in Zweden, samen met het Center for Resuscitation Science van Karolinska Institutet, SOS Alarm en Region Västra Götaland een drone response netwerk opgezet; Emergency Medical Aerial Delivery service (EMADE). De drones worden door piloten van Everdrone bestuurd vanuit een centraal callcenter van het EMADE netwerk.

In Nederland experimenteren diverse ziekenhuizen ook al enige tijd met het inzetten van drones, met name voor medische transporten. Zo voert het Isala al bijna een jaar tests uit met dronevluchten voor medische transporten tussen locaties van de het ziekenhuis in Meppel en Zwolle. Het Isala wil de drones uiteindelijk gaan inzetten voor het vervoer van medische spoedzendingen, zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters, naar patiënten en zorglocaties.

Levensreddende spoedhulp per drone

De drone die in december in Zweden een AED afleverde op een afgelegen locatie waar het 71-jarige slachtoffer in Trollhättan getroffen was door een hartstilstand leverde nog maar eens het bewijs van de meerwaarde van deze nog altijd relatief nieuwe technologie voor de zorg. Na de succesvolle reanimatie werd de patiënt door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Inmiddels is hij alweer volledig hersteld.

“Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik ben voor deze nieuwe technologie en de snelle levering van de defibrillator. Zonder de drone zou ik hier waarschijnlijk niet zijn. Dit is echt een revolutionaire technologie die overal moet worden geïmplementeerd”, aldus het 71-jarige slachtoffer.

Eind vorig jaar onthulde het Nederlandse Avy de Area Drone, die ingezet kan worden in noodsituaties. De fabrikant ontvouwde toen ook plannen voor een (landelijk) Drone Response Network, onder ander voor ondersteuning van de spoedeisende hulpdiensten. Daarbij kun je denken aan het op lokatie leveren van speciale medicatie of andere medische hulpmiddelen die niet tot de standaard uitrusting van een ambulance behoren.