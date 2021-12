Drone netwerk voor hulpverlening en medisch vervoer

Dat netwerk van zelfstandig vliegende drones kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het vervoer van medicijnen of bloed dat snel naar een lag gebracht moet worden. Het Isala voert al geruime tijd tests uit met drones voor medische transporten tussen verschillende locaties van het ziekenhuis.

Avy’s Drone Response Network gaat echter nog een stap verder. De fabrikant wil een landelijk, en later ook Europees, netwerk van drones opzetten die voor verschillende hulpverlenende taken ingezet kunnen worden. De drones kunnen drie kilo vracht vervoeren en hebben een bereik van 100 kilometer.

Medische transporten

Het vervoer van medicijnen is een van de taken die genoemd worden. Elk jaar gaan voor meer dan 30 miljard euro aan medicijnen tijdens het transport verloren. Niet alleen door vertraagde bezorging, maar ook doordat ze vanwege temperatuurschommelingen onbruikbaar worden.

De Avy Area drone is voorzien van een speciaal voor dit doel gekoelde Medkit. Die heeft een capaciteit van 4 liter en is voorzien van een temperatuursensor. Hierdoor blijven medicijnen koel tijdens het vervoer, tussen de 2-6 graden, gedurende minstens 100 minuten. Ook wanneer de buitentemperatuur tot 40 graden zou oplopen.

De speciale Medkit voor medische transporten

Drone netwerk voor eerste hulp

Het Drone netwerk kan daarnaast ook ondersteuning bieden in spoedeisende situaties. Denk daarbij aan het inventariseren van ongelukken en andere incidenten zodat artsen en ambulancepersoneel sneller voorzien kunnen worden van de juiste informatie over wat ze kunnen verwachten en waar ze rekening mee moeten houden. Die informatie er toe bijdragen dat spoedeisende hulp snel, veilig en effectief ingezet wordt.

“Avy’s nieuwe drone zal een substantiële bijdrage leveren aan het doel dat voor 2023 is gesteld, om ziekenhuizen en laboratoria met elkaar te verbinden via de lucht. De nieuwe Medkit zorgt ervoor dat we medische middelen op de juiste temperatuur kunnen vervoeren en voor het eerst kunnen we ook in stedelijke gebieden drones gaan inzetten, de locaties waar veel ziekenhuizen zich bevinden,” zegt Simon Prent, Drone Operations Manager ANWB MAA.