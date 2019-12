Drones gaan in pilot bloed, medicatie vervoeren

Jan-Dietert Brugma, apotheker bij het Erasmus MC, ziet dat de vraag naar zorg op maat door verschillende oorzaken toeneemt, terwijl de bereikbaarheid van ziekenhuizen in binnensteden steeds verder onder druk komt te staan. “Met het initiatief Medical Drone Service willen we onderzoeken hoe de zorg meer bij de patiënt in de wijk gebracht kan worden. Door de inzet van medische drones hopen we de routes te verkorten en daarmee zorg sneller en efficiënter te organiseren.”

Veiliger, sneller

Het Nederlandse Medical Drone Service project omvat verder vervoer van bloedproducten met drones tussen de Sanquin Bloedbank en ziekenhuizen. “Door een drone in te zetten hoeft bijvoorbeeld een spoedlevering van bloed geen gebruik te maken van vervoer over de weg”, zegt Merlijn van Hasselt, woordvoerder bij Sanquin. “Dit is uiteindelijk veiliger en wellicht zelfs sneller omdat een drone niet afhankelijk is van het verkeer en dus niet te maken krijgt met files of verkeerslichten.”

Een andere te onderzoeken toepassing is het vervoer van zeldzaam bloed tussen twee Sanquin locaties. Soms is er maar één zakje bloed beschikbaar in heel Nederland voor een patiënt. Met behulp van een drone ontvangt de patiënt eerder de hulp die nodig is.

De ANWB, die ook de traumahelikopters en ambulancehelikopter vliegt, zal de vliegoperatie uitvoeren. De drone die gebruikt wordt, is ontwikkeld en gebouwd door de Nederlandse technologiepartner Nederlandse Avy. Verder werkt telecom- en ICT-aanbieder KPN mee. In de komende periode worden testvluchten uitgevoerd, waarbij ook aspecten zoals veiligheid en betrouwbaarheid meewegen. Voor deze vluchten zijn ontheffingen aangevraagd bij de inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer pilots met drone-vervoer

Er zijn meer pilots met drone-vervoer in Europese landen, onder meer in Frankrijk en België (AZ Turnhout sinds mei). Voordelen zijn onder meer de milieuvriendelijkheid en snelheid, met name als alternatief voor autovervoer in stadscentra. In onder meer Afrikaanse landen zoals Tanzania, maar ook Australië, worden drones ingezet om sneller in afgelegen gebieden medische voorraden te bezorgen.

Overigens gaat het dronevervoer niet altijd goed. In Zwitserland werd afgelopen augustus commercieel drone-vervoer van laboratoriummonsters tijdelijk stopgezet na een crash van een drone in de buurt van spelende kinderen. Voor zover bekend is het vervoer nog niet hervat.