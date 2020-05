Duurzame coalities van belang voor de zorg van de toekomst

Tijdens het vormgeven van de hernieuwde samenwerking zijn diverse doelstellingen geformuleerd. Daarbij spelen het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg en het beperken van de stijgende kosten voor die zorg een belangrijke rol.

Een belangrijke factor daarbij wordt het voorkomen van zogenoemde ‘overbehandeling’. Hiervoor moet ingezet worden op een nog scherpere indicatie stelling. Maar ook het goed monitoren van de voortgang van de behandeling en het tijdig afronden ervan.

Meer online zorg

Een andere prominente doelstelling die binnen de samenwerking gesteld wordt is het verder optimaliseren van de GGZ door zoveel mogelijk online behandelingen in te zetten die, waar nodig, wel nog aangevuld worden met persoonlijk, face-to-face, contact.

Juist nu, ten tijde van de coronacrisis en contactbeperkende maatregelen die, zoals eerder ook al een aantal keer gemeld, zeker ook gevolgen hebben voor de GGZ, is het leveren van digitale zorg nog belangrijker geworden.

Voor Mentaal Beter had het leveren van digitale zorg, op afstand, voor de coronacrisis ook al een hoge prioriteit. Daardoor is de zorgaanbieder tijdens deze crisis in staat gebleken haar dienstverlening voort te zetten.

Duurzame coalities

Om de zorg nog verder te optimaliseren maakt Mentaal Beter ook steeds meer gebruik van data zoals metingen die de voortgang van behandelingen monitoren en op basis waarvan eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden. Samen met CZ wordt binnen de samenwerking, op basis van die data, bepaald wat nodig is om ook in de toekomst kwalitatief goede en geoptimaliseerde zorg te kunnen blijven leveren.

De duurzame coalitie tussen CZ en Mentaal Beter is binnen de GGZ de eerste in zijn vorm. De zorgverzekeraar sloot eerder wel al vergelijkbare duurzame coalities met twee ziekenhuizen (Zuyderland en Elkerliek). In gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen voert de zorgverzekeraar gesprekken met verschillende GGZ instellingen en ziekenhuizen over het vormen van coalities voor de verduurzaming van de zorg.