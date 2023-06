Duurzame samenwerking in geboortezorg

Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en hebben de informatie nodig. Cliënten willen gemakkelijk zelf hun (medische) gegevens kunnen inzien.

Zorgverleners en zorgorganisaties hebben gegevens op het juiste moment en op de juiste plaats nodig om naadloos aansluitende zorg te kunnen bieden aan elke zwangere, elk kind en elk gezin. Daarnaast hebben data-analisten en onderzoekers actuele en betrouwbare data nodig voor toekomstige verbetering van de geboortezorg.

Borging van uitkomsten

De ondertekenaars hebben afgesproken dat zij de wensen van deze vier groepen eindgebruikers als kompas nemen voor de toekomstige ontwikkeling van veilige digitale gegevensuitwisseling. De aanzet tot het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is gegeven door stichting CareCodex.

Het ministerie van VWS gaf CareCodex in 2019 opdracht om samen met partijen in de geboortezorg afspraken te maken over blijvende verbetering van de digitale gegevensuitwisseling na voltooiing van het programma VIPP Babyconnect en daarmee te zorgen voor de lange termijn borging. Vorig jaar maakte het ministerie van VWS bekend extra geld beschikbaar te stellen voor de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Ontwikkelingen in de geboortezorg

De samenwerking rond het DIG sluit aan bij de ontwikkelingen die eindgebruikers in de geboortezorg een bepalende rol geven bij het ontwerp van veilige gegevensuitwisseling. Zo komt er één gezamenlijke implementatie- en ontwikkelagenda. Daarnaast werken leveranciers van digitale geboortezorgdossiers aan het Keurmerk Geboortezorg voor feilloze gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen van zorgorganisaties volgens de wensen van eindgebruikers.

Een andere ontwikkeling is de aanpassing van de NEN-norm voor gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. De vernieuwde norm 7522 beschrijft hoe eindgebruikers een onafhankelijke rol en positie hebben bij het ontwerpen en inrichten van gegevensuitwisselingen in de gezondheidszorg. Het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is naar verwachting eind 2024 operationeel en wordt door CareCodex overgedragen aan de geboortezorgpartijen.