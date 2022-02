‘E-health beperkt mentale problemen bij chronische aandoeningen’

Medische psychologie heeft in het ziekenhuis inmiddels zijn positie veroverd. Maar de reikwijdte beperkt zich tot een kleine groep mensen die doorverwezen wordt door hun behandelaar. Een grote groep blijft onder de radar. Omdat ze hun behandelaar niet vaak zien, er onvoldoende aandacht is voor de mentale kant, of omdat patiënten niet altijd over hun mentale problematiek met hun arts willen praten.

Wat werkt voor patiënten

“Wij zien in de toenemende volwassenheid van e-health een kans om de reikwijdte van onze professie te vergroten”, vertelt Frank Snoek, hoogleraar Medische Psychologie bij Amsterdam UMC. “Op kleine schaal hebben we interventies – voor mensen met diabetes, huidziekten en kanker – in de praktijk uitgeprobeerd om te kijken wat wel en niet werkt. Wat acceptabel is voor patiënten, wat zij gebruiken en waarderen.”

Uit de onderzoeksetting blijkt onder meer dat veel patiënten het in een poliklinische setting waardevol vinden om digitale ondersteuning te krijgen voor de meer mentale problemen die ze ondervinden bij hun ziekte en behandeling. Snoek: “Die kant blijft te vaak onbesproken en onbehandeld. De online tools die wij ze aanreiken, helpen daarbij.”

Volgende stap e-health interventies

Snoek ziet zelfhulpapp MyDiaMate als volgende stap in de ontwikkeling van e-health interventies voor mentale problemen bij chronische aandoeningen. Een vrij grote groep mensen met diabetes type 1 met lichtere psychische klachten krijgt geen of weinig begeleiding. Zij willen wel werken aan hun mentale gezondheid. Nu gebruiken ze vaak generieke wellness- of mindfulness apps. Dat kan helpen, maar men heeft toch vooral behoefte aan ziekte-specifeke tool.

E-health interventies zoals zelfhulp-app MyDiamate moeten mensen met chronische aandoeningen helpen mentale problemen als gevolg van bijvoorbeeld diabetes te beperken.

“Waarom niet onze kennis en ervaring gieten in een zelfhulp-app voor deze groep mensen? Dat hebben we gedaan in samenwerking met patiënten en vervolgens vormgegeven op het platform van Minddistrict. Inmiddels loopt er een landelijk implementatieproject. Om te kijken wat mensen zelf kunnen doen voor hun mentale gezondheid en om het gesprek over de mentale kant van diabetes met je zorgverlener aan te gaan en te verdiepen.”

Inmiddels is versie twee van de app uitgebracht, met nieuwe content en patiëntvideo’s. En er wordt al gedacht aan de ontwikkeling van een aanvullend online peer support programma voor patiënten met diabetes type 1. Dat gaat binnenkort van start, in nauwe samenwerking met Diabetes Plu, een actieve patiënt community. De uitrol van MyDiaMate in andere landen is ook een serieuze optie.

Lees het hele interview met Frank Snoek in ICT&health editie 1, 2022, die op 18 februari uitkomt.