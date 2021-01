E-health effectief bij verhogen therapietrouw

Het voordeel van e-health is dat het laagdrempelig ingezet kan worden en bovendien meerdere patiënten tegelijk kan ondersteunen. Tijdens de literatuurstudie lag de focus van Nivel en de St. Maartenskliniek op diverse relevante vragen en onderwerpen. Zo wilde zij weten welke e-health toepassingen wel en welke niet werkten om therapietrouw bij chronische patiënten te verbeteren, of het iets uitmaakt welke e-health medium daarvoor gebruikt wordt en welke strategie het best werkt om therapietrouw te verbeteren.

Therapietrouw verbeteren met e-health

Nivel en de St. Maartenskliniek concluderen dat e-health inderdaad helpt bij het verbeteren van therapietrouw voor het juist, en op tijd, innemen van medicijnen door chronisch zieke patiënten. Het sterkste bewijs daarvoor wordt geleverd door e-health interventie via SMS-berichten, mobiele apps en telefoongesprekken.

De onderzoekers concluderen ook dat niet alle strategieën voor e-health interventies geschikt zijn voor het verbeteren van de therapietrouw. Er zijn, zo stelt het onderzoek, drie strategieën die goed werken.

patiënten vaardigheden aanleren: dit kan bijvoorbeeld met een app waar inname van bloeddrukverlagers en de bloeddruk wordt bijgehouden, zodat patiënten het effect van de medicijnen leren zien;

patiënten helpen met keuzes maken rondom medicatie: dit kan bijvoorbeeld door het voeren van een telefoongesprek met de apotheker over de drempels bij het innemen van medicatie en vervolgens advies over hoe die drempels weggenomen kunnen worden;

verbeteren van kwaliteit van zorg: bijvoorbeeld door gebruik van een ‘slimme’ medicijnverpakking waarbij een bericht wordt gestuurd naar de zorgverlener op het moment dat de patiënt meerdere keren geen medicatie heeft ingenomen.

Onderzoek en andere voorbeelden

Voor deze literatuurstudie hebben de onderzoek uitgebreid en nauwgezet onderzoek gedaan naar 21 wetenschappelijke artikelen. Aan de hand van deze artikelen hebben we de effecten van 29 e-healthmethodes vergeleken met de effecten van gebruikelijke methoden in de zorg.

De inzet van e-health- en andere digitale toepassingen en hulpmiddelen voor het verbeteren van therapietrouw is een ontwikkeling die al geruime tijd toegepast wordt. Andere voorbeelden zijn het slimme pillenpotje die TBC-patiënten helpt bij het op tijd en juist innemen van medicatie. Of de digitale receptenservice die de therapietrouw van astmapatiënten met 52 procent blijkt te verhogen.