E-health game-platform voor chronisch zieke kinderen

Behalve het bevorderen van het speelgedrag zijn de apps ook in staat om psychologische problemen te voorkomen. Het eHealth Junior consortium wordt geleid door hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers van het Erasmus MC-Sophia. Zij ziet dat het leven van zieke kinderen en hun gezinnen ontwricht wordt door geestelijke gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door de chronische ziekte waar deze kinderen mee kampen.

Hillegers heeft als hoofd van het consortium zichzelf tot doel gesteld om preventie, die aansluit bij het opgroeiende kind en jongere, beschikbaar te stellen voor het chronisch zieke kind. Binnen het consortium gaan wetenschappers, game-designers, jongeren en bedrijven de uitdaging aan om het speelgedrag van chronisch zieke kinderen te bevorderen.

Overleven is niet genoeg

Voor veel chronisch zieke kinderen zijn de overlevingskansen door betere medicatie en behandelmethoden de afgelopen jaren flink toegenomen. “Maar overleven is niet genoeg. Een goede kwaliteit van leven is hierbij van groot belang. Uit onderzoek weten wij dat deze kwetsbare kinderen vaker dan hun leeftijdsgenoten last hebben van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angst. Het is onze missie om er voor te zorgen dat deze kinderen, ondanks hun ziekte, gelukkig door het leven kunnen gaan en veerkrachtig opgroeien”, aldus Hillegers.

Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn. Bij voorkeur vóórdat problemen ontstaan. Dat geeft de kinderen de grootste kans op een gelukkig leven. Daarmee wordt het mes uiteindelijk aan twee kanten gesneden. “Het is niet alleen fijn voor de kinderen en hun gezinnen, maar zorgt op termijn ook voor minder zorgkosten”, zo stelt Hillegers.

Game-platform voor zieke kinderen

Spelen is een belangrijk onderdeel voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Door te spelen leren ze experimenteren met gedrag en krijgen ze de mogelijkheid alternatieve omstandigheden en gevolgen na te bootsen. Het spelen bevordert de ontwikkeling van hun emotionele capaciteiten, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Onderzoek heeft al aangetoond dat de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van chronisch zieke kinderen die te weinig (kunnen) spelen, achterblijft. “Omgekeerd kan het bevorderen van gezond spelgedrag bijdragen aan het beter omgaan met de gevolgen van chronisch ziek zijn”, aldus Hillegers.

De apps die binnen het consortium ontwikkeld worden moeten specifiek bijdragen aan veerkracht en zelfinzicht, om kwetsbare kinderen en jongeren zo nog beter te ondersteunen. Daarnaast zullen deze apps borgprofessionals helpen jongeren beter te begrijpen en steunen, tijdens elke fase van hun ontwikkeling.

Het eHealth Junior consortium is een samenwerking tussen het Erasmus MC-Sophia (Prof. dr. Manon Hillegers), de Erasmus Universiteit Rotterdam (Prof. Loes Keijsers), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Dr. Sanne Nijhof), Fontys hogescholen Eindhoven (Prof. Eveline Wouters) en Tilburg Universiteit (Prof. Inge Bongers en Prof. Eveline Wouters). Verder is eHealth Junior een belangrijke samenwerking tussen de Erasmus Universiteit, de TU Delft en het Erasmus MC.