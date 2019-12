e-Health initiatieven pitchen tijdens de e-Healtweek

Deelnemers kunnen hun idee tijdens de e-Healthweek op 30 januari in een pitch presenteren aan het CBG en het Netwerk Patiënteninformatie. De pitch mag desgewenst ondersteund worden door een presentatie, demonstratie of poster.

Indien er meer dan vijftien aanmeldingen zijn zal door loting bepaald worden welke initiatieven voor een pitch in aanmerking komen. Na 20 januari 2020 ontvangen de geselecteerde deelnemers meer informatie over de pitch. Ook wordt dan bekend gemaakt over de werkvorm, die afhankelijk is van het aantal deelnemers.

Informatiebehoefte e-Health initiatieven

De leden van het Netwerk Patiënteninformatie willen met de pitches en gesprekken tijdens de e-Healthweek ontdekken waar de informatiebehoefte van nieuwe e-Health initiatieven op het gebied van medicijngebruik liggen en hoe hier mogelijk op in gespeeld kan worden.

Enkele voorbeelden van initiatieven die in aanmerking zouden kunnen komen zijn; initiatieven ter stimulering van juist medicijngebruik, de ontwikkeling van een applicatie om goede medicijninformatie te verstrekken. Of het op een andere wijze koppelen van ‘digitaal’ aan ‘medicijngebruik’.

Het Netwerk Patiënteninformatie bestaat uit de websites apotheek.nl, thuisarts.nl, geneesmiddeleninformatiebank.nl en lareb.nl, en streeft ernaar om betrouwbare online medicijninformatie beter vindbaar en begrijpelijker te maken voor iedereen in Nederland.

Het vorig jaar opgerichte Netwerk Patiënteninformatie organiseerde begin 2019 samen met e-health kennisinstituut Nivel een Burgerplatform. Doel van dat platform was het in kaart brengen van de informatiebehoefte van patiënten met betrekking tot medicijnen. Dat werd gedaan aan de hand van drie profielen; de informatiezoeker, de informatievermijder en de luisteraar. Het Burgerplatform leverde al diverse verbeterpunten op.

ICT&Health Openingsmanifestatie e-Healtweek

Op 27 januari vindt voor de vierde keer de ICT&Health Openingsmanifestatie van de e-Healtweek plaats. De opening zal verricht worden door Minister Bruins van VWS. Tijdens de Openingsmanifestatie zijn er voor iedereen diverse interessante sprekers, nuttige workshops en een Inspiratiemarkt met meer dan 20 stands op het gebied van digitale zorg innovatie.