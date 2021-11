E-health interventie voor naasten van IC-patiënten

Het Post Intensive Care Syndroom, PICS, is een bekende en al geruime tijd ook erkende psychische aandoening waar IC-patiënten na een (langdurige) IC-opname last van kunnen hebben. Maar, ook voor naasten kan het verblijf van hun dierbare op de IC grote en langdurige psychische gevolgen hebben.

Ongeveer een derde tot de helft van die naasten kampt soms maanden na de IC-opname van een dierbare nog met psychische klachten. Die klachten lopen uiteen van angst, depressie, sombere gevoelens en complexe rouw. “Het gaat niet voor iedereen op, maar bij sommige naasten kunnen deze gevoelens ontwrichtend zijn. Dertig tot vijftig procent van de naasten blijft tot een jaar na opname angstig of depressief”, vertelt Margot van Mol, coördinator van het IC-nazorgteam.

E-health interventie PICS-F

Uit onderzoek van het IC-nazorgteam van het Erasmus-MC is gebleken dat een ‘Familie-versie’, PICS-F, van het digitale Post-IC dagboek de naasten kan helpen bij het verwerken van die klachten. Het Post-IC dagboek werd aanvankelijk speciaal ontwikkeld om IC-patiënten die na een (langdurig) verblijf op de IC kampen met het Post Intensive Care Syndroom te ondersteunen.

De e-health interventie moet een instrument worden om naasten het gevoel te geven dat hun gevoelens niet uitzonderlijk zijn. “Naasten denken soms: wat zeur ik nou? Mijn partner leeft nog. Ik was toch niet ziek? Voor hem of haar was het toch veel erger? Maar gevoelens van angst en somberheid horen erbij. Als mensen dat ontdekken, wordt het gemakkelijker om de ervaringen een plek te geven”, zegt Mol. In januari wordt, samen met ICT, begonnen aan de daadwerkelijke ontwikkeling van de PICS-F e-health interventie. Het budget hiervoor werd eerder al beschikbaar gesteld door ZonMw.

Onderzoek digitaal dagboek

Margot Mol doet met haar IC-nazorgteam van het Erasmus MC onderzoek naar een digitaal dagboek voor naasten. Zij ziet een persoonlijke gezondheidsomgeving voor zich waar naasten relevante informatie en vragenlijsten kunnen vinden en invullen om zo meer te weten te komen over hun klachten. “Mensen zouden bijvoorbeeld korte vragenlijsten kunnen invullen, die hen vervolgens iets vertellen over hun psychische gezondheid. Aan de uitkomsten van die vragenlijsten zijn vervolgens op maat gesneden acties verbonden. Denk aan handige tips, maar indien nodig ook het advies om een huisarts te bezoeken”, aldus Mol.