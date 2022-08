E-health oplossingen voor complexe chronische aandoeningen

Binnen het project worden voor het binnenhalen van kennis monitoringstechnologie en kunstmatige intelligentie (AI) ingezet. Die kennis wordt vervolgens gebruikt om patiënten met complexe chronische aandoeningen eerder de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden, onder andere met behulp van e-health oplossingen. Het RE-SAMPLE project is in 2021 gestart. De financiering is deels gerealiseerd dankzij subsidie vanuit het Horizon2020 onderzoeksprogramma.

Inmiddels zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo spraken de onderzoekers onder andere met een groot aantal COPD patiënten en zorgverleners. Doel van die gesprekken was om meer te weten te komen over de aandoening zelf, de impact op het dagelijks leven van patiënten en voorkeuren op het gebied van COPD-management.

Gebruiksgerichte e-health oplossingen

De behoeften en wensen van de uiteindelijke gebruikers, patiënten en zorgverleners, is een van de belangrijkste speerpunten voor het ontwikkelen van een e-health interventie. De acceptatie van e-health oplossingen valt of staat bij de acceptatie van de oplossing door de doelgroep. Daarvoor is een gebruiksgericht ontwerp van cruciaal belang.

“We willen natuurlijk ook dat na het project, RE-SAMPLE daadwerkelijk succesvol geïmplementeerd wordt in de gezondheidszorg. Om dit te doen, moeten we leren van de houdingen, ervaringen, en behoeftes van mensen met COPD en hun zorgverleners”, zo stellen de onderzoekers en ontwikkelaars van het project. Met de informatie en ervaringen die uit de praktijk verzameld worden kunnen de wetenschappers de juiste, nuttige, technologie ontwikkelen.

Om een indruk te geven van de vorderingen van het project heeft RRD een video gemaakt waarin een aantal hoogtepunten zoals die tot nu toe bereikt zijn, uitgelicht worden.

Meedenken en feedback

“Hoewel er al veel informatie wordt verzameld, hebben we in de toekomst ook steeds input nodig van zowel zorgverleners als mensen met COPD!”, aldus Eline Te Braake en Christiane Grünloh van RRD. Wilt u meedenken of feedback geven? Dat kan door te mailen met Christiane ([email protected]) of Eline ([email protected]).

RE-SAMPLE is een samenwerking tussen multidisciplinaire partners uit Nederland (Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Roessingh Research and Development) en andere Europese landen (België, Estland, Duitsland, Griekenland, Italië, Spanje).