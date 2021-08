E-health platform Minddistrict pakt wachtlijsten in ggz aan

In de geestelijke gezondheidszorg zijn ellenlange wachtlijsten al jarenlang een probleem. Minddistrict en haar partners hebben een manier ontwikkeld om die wachtlijsten aan te pakken. Digitalisering en acute zorg op afstand waar dat kan, fysieke zorg waar het moet.

Minddistrict e-healthplatform

“Minddistrict is een e-healthplatform ter ondersteuning van de behandelaar met als doel de weg naar herstel van de cliënt te bespoedigen”, vertelt Eline Goverde. “Die ondersteuning kan in een blended vorm verleend worden, maar ook volledig digitaal. Daarvoor hebben wij diverse interventies ontwikkeld. Dit zijn modules, dagboeken of vragenlijsten. Maar wij bieden ook een berichtenfunctie en videobellen aan.”

Minddistrict faciliteert de verschillende, samenwerkende, hulpverleners, zodat die middelen hebben voor het uitwisselen van informatie om een betrouwbare overgang te kunnen realiseren, stelt Goverde. Netwerkzorg draagt zo bij aan het primaire doel van Minddistrict: het creëren van een persoonlijke route naar herstel, die zorgorganisaties overstijgt, zonder onnodige obstakels.

Betere samenwerking

Betere samenwerking en ondersteuning zijn termen die niet alleen binnen de geestelijke gezondheidszorg hoog op de agenda staan. In de praktijk brengen die doelstellingen wel de nodige uitdagingen met zich mee.

“Dit is iets waar wij ook continu aan werken”, aldus Nanette Stevens. “Ten eerste op praktisch gebied. Hoe wissel je bijvoorbeeld data uit tussen allerlei verschillende systemen en platformen. Wij werken aan oplossingen om de koppeling met verschillende EPD’s te realiseren. Daarnaast werken we aan integraties die het mogelijk maken dat zorgverleners de platformen van verschillende e-health aanbieders binnen hun zorgsysteem kunnen aanbieden.”

Digitale voordeur

Lange wachtlijsten en dús lange wachttijden kunnen met name binnen de geestelijke gezondheidszorg ervoor zorgen dat de gezondheidsklachten van cliënten onnodig verergeren. Het aanpakken van die wachtlijsten is daarom een van de belangrijkste speerpunten van Minddistrict. Zij ontwikkelde daarvoor de zogenoemde digitale voordeur: een pakket waar de cliënt direct mee kan starten wanneer hij of zij zich aanmeldt bij een zorgorganisatie.

Het aanpakken van wachtlijsten is een van de belangrijkste speerpunten van Minddistrict, vertellen implementatiemanagers Eline Goverde (l.) en Nanette Stevens (r.).

Een belangrijk onderdeel van deze voordeur is de welkomstmodule, die volgens Goverde veel wordt ingezet voor wachtlijstoverbrugging. De module heet de cliënt welkom binnen de betreffende zorgorganisatie waar hij of zij behandeld gaat worden.

“Veel ggz-instellingen gebruiken de module al. Zij biedt cliënten een warm welkom, algemene informatie over veelvoorkomende klachten en diagnoses, maar ook tips waarmee de cliënt zelf al kan starten met het herstel. Door corona zijn overal in de zorg de wachttijden opgelopen. Binnen de ggz zien wij dat dit in sommige gevallen toegenomen is van enkele weken tot meerdere maanden en zelfs een half jaar. Met de welkomstmodule, maar ook door het bieden van zelfhulp, kunnen wij die wachttijden zinvoller invullen.”

