E-health vergroot therapietrouw slaapapneu patiënten

In een studie, die gepubliceerd is in het Journal of Medical Internet Research (JMIR), is onderzocht hoe e-health toepassingen kunnen bijdragen aan het verhogen van therapietrouw bij OSA-patiënten. Genoemd worden oplossingen voor het real-time, op afstand, monitoren van het CPAP-apparaat. Door de patiënt vervolgens te informeren over het gebruik, en effect, wordt die patiënt meer betrokken bij de behandeling en het zelf managen van de aandoening.

Een ander voordeel die e-health toepassingen kunnen bieden, is het vroegtijdig signaleren van problemen met het CPAP-apparaat of de behandeling zodat hier snel en adequaat op gereageerd kan worden.

Het op afstand monitoren van patiënten met OSA is op zich geen nieuwe ontwikkeling. Het doel daarvan is echter, zoals dat bijvoorbeeld bij het Bravis Ziekenhuis het geval is, om er voor te zorgen dat mensen minder vaak naar het ziekenhuis moeten voor controle. Deze studie gaat specifiek over het verbeteren van de therapietrouw.

Onderzoek en meta-analyse

In de praktijk was echter nog geen systematisch onderzoek gedaan naar deze mogelijk positieve effecten van e-health toepassingen bij de behandeling van Obstructief Slaap Apneu. Het doel van de studie was dan ook het onderzoeken van de de effectiviteit van een breed scala aan e-gezondheidsinterventies te bij het verbeteren van de therapietrouw van CPAP.

Voor de meta-analyse van het onderzoek is systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases van Cochrane Library, PsycINFO, PubMed en Embase om relevante gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken bij volwassen OSA-populaties te identificeren. De meta-analyse werd uitvoerig uitgevoerd specifiek daarvoor ontwikkelde software. Daarmee werden de verschillen berekend in gemiddelde post-interventie therapietrouw (MD). De uitkomst daarvan werd vervolgens gedefinieerd als het gemiddelde aantal nachtelijke uren CPAP-gebruik.

Therapietrouw stijgt een half uur

De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek is dat e-health toepassingen de therapietrouw bij patiënten met OSA kan verbeteren. Daarbij wordt wel aangetekend dat de grootste verbeteringen te behalen zijn wanneer de e-health toepassingen in de eerste maanden van de behandelingen mee opgestart worden. Gemiddeld genomen gaan patiënten het CPAP-apparaat in de nachtelijke uren een half uur langer gebruiken, zo concludeert de studie.

Waar het onderzoek echter nog geen uitsluitsel over kan geven is welke e-health toepassingen het grootste effect hebben. Hetzelfde geldt met betrekking tot de effecten op de langere termijn. Daarom kan ook nog geen oordeel gevormd worden over hoe lang de e-health toepassingen ingezet moeten worden. Hiervoor waren te weinig onderzoeksresultaten beschikbaar waarvan de resultaten ook nog eens te veel van elkaar verschilden.