E-healthweek 2020 trekt ruim 50.000 bezoekers

Dat stellen minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg & Sport) en staatssecretaris Blokhuis in een Kamerbrief. De e-healthweek werd 27 januari geopend met een congres van ICT&health, dat door ruim 2.200 mensen bezocht werd, waaronder vertegenwoordigers uit het sociale domein. Daarnaast werd er gedurende de week een aantal kleine of grotere overeenkomsten gesloten, zo valt uit de Kamerbrief op te maken. ‘Gewoon doen’, was het hoofdthema van de week.

Implementeren en opschalen

Tijdens alle activiteiten van de e-healthweek viel volgens de bewindslieden op dat de zorgsector en het aanpalende sociale domein middenin de fase verkeren van het implementeren en opschalen van slimme (zorg)oplossingen. Het gaat steeds minder over e-health als extra of losstaande toepassing en vaker over passende zorg en ondersteuning waar technologie een onderdeel van is. De inzet van slimme zorgoplossingen wordt daarmee zorg van nu.

De praktijk wijst steeds meer uit dat dit leidt tot meer regie bij cliënten en patiënten, minder bezoeken aan het ziekenhuis of huisarts, prettig en veilig thuis wonen en ontlasting van de zorgprofessional. Zorgorganisaties zoeken hierin meer de samenwerking met elkaar op. Over de domeinen heen en ook richting onderwijs en bedrijfsleven. Ook zorgverzekeraars en gemeenten nemen een actievere rol in het stimuleren van de inzet van slimme zorg. Zo kan slimme zorg een belangrijke rol spelen bij de uitdaging van een stijgende zorgvraag in combinatie met een krapper wordende arbeidsmarkt.

‘We nodigen via deze Kamerbrief alle partijen in de zorg dan ook uit om deze beweging met kracht door te zetten en samen de transitie naar slimme zorg en ondersteuning verder te versnellen’, schrijven de bewindslieden tot besluit. In 2021 begint de e-healthweek met het openingscongres van ICT&health op 25 januari.

Initiatieven tijdens e-healthweek

Enkele initiatieven zoals genoemd in de Kamerbrief:

Twaalf zorgorganisaties binnen de regio Salland hebben met het Zorgkantoor Midden IJssel de Regionale Ontwikkelvisie Wlz ondertekend. Zo is bekrachtigd dat de organisaties samenwerken aan een duurzame toekomst van de langdurige zorg. Daarbij wordt ook technologie ingezet om warme zorg te kunnen blijven bieden.

Het Zuyderland Medisch Centrum en zorgverzekeraar CZ hebben een overeenkomst voor 10 jaar gesloten. Het centrale doel: ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’. Een gedeelde regiovisie, onderling vertrouwen, intensieve samenwerking, het delen van data en de inzet van e-health zijn de belangrijkste instrumenten om dit doel te bereiken.

Op 30 januari was de kick-off van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst met 10 deelnemende verpleeghuizen. Deze deelnemers gaan aankomend jaar onder begeleiding van Vilans aan de slag met technologische implementatie of opschaling. Begin 2021 kiest de jury een winnaar: de Zorgvernieuwer 2021.

De donderdag in de e-healthweek stond in het teken van DUPPen: digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen patiënt (of persoon) en professional. Onder meer op vijf NS stations, waaronder Utrecht CS, werd campagne gevoerd om DUPPen te promoten. Binnenkort wordt het nieuwe versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP 5) voor instellingen voor medisch specialistische zorg gepubliceerd.

Zorg van Nu

De activiteiten tijdens de e-healthweek sluiten volgens de Kamerbrief naadloos aan bij de doelstelling van VWS-initiatief Zorg van Nu (vanuit het regeerakkoord). Doel is om meer bekendheid te geven aan slimme zorgoplossingen onder cliënten, patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Daarom is Zorg van Nu zeer actief geweest tijdens de e-healthweek.

Zo is de fysieke locatie Zorg van Nu Enschede geopend. Daarnaast is het informatieteam bij 14 activiteiten aanwezig geweest, van het UMCG in Groningen tot De Zorgroep in Roermond en van het Circustheater in Scheveningen tot Carinova in Deventer. Ook vonden Teahealth-bijeenkomsten plaats in Rotterdam, Tholen en Bovenkarspel.