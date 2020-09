E-learning ‘dementie’ voor huishoudelijke medewerkers

De verwachting is dat Nederland in 2040 meer dan een half miljoen mensen met dementie telt. Door de vergrijzing en de verandering van de zorg zal een groot deel van deze mensen (zo lang mogelijk) thuis (moeten) blijven wonen. De meeste van deze thuiszorg cliënten krijgen regelmatig bezoek van huishoudelijke medewerkers. Daarom is het belangrijk dat juist deze medewerkers goed getraind worden in het herkennen, signaleren en omgaan met dementie. Dat is precies het doel van de e-learning ‘t Is hier schoon genoeg’.

Sociale Benadering Dementie

De e-learning is ontwikkeld door Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, Gerke de Boer, leraar Verpleegkundige en Hugo van Waarde, verpleegwetenschapper. Verdeeld over vier modules worden de dagelijkse beroepspraktijken van huishoudelijke medewerkers behandeld. Denk aan het omgaan met en reageren op cliënten die een huishoudelijke medewerker niet binnen willen laten. Maar ook de omgang met een vervelend familielid of hoe te handelen wanneer een cliënt even niet meer weet waar hij of zij is.

“De Sociale Benadering Dementie gaat niet om wat de ziekte dementie is, maar om wat de ziekte betekent en doet in het dagelijkse leven. Mensen met dementie willen niets liever dan zo gewoon mogelijk doorleven. Met deze training hopen we samen met de huishoudelijke medewerkers de brug te slaan naar het dagelijkse leven”, zo vertelt Anne-Mei The.

Met behulp van de e-learning moeten de huishoudelijke medewerkers handvatten, begrip en vertrouwen krijgen in het omgaan met cliënten met dementie. Die hebben immers een andere benadering nodig dan cliënten met een lichamelijke ziekte of beperking.

Social Trial basis e-learning ‘dementie’

In 2019 startten Zorgbalans en Anne-Mei The een Social Trial in Haarlem. Onderdeel daarvan was de implementatie van de Sociale Benadering Dementie. Daarvoor is het multidisciplinair Sociale Benaderingsteam, bestaande uit professionals met èn zonder zorg- of welzijnsachtergrond, actief in diverse Haarlemse buurten. Het trainen van huishoudelijke medewerkers was een van de onderdelen van deze Social Trial en staat als zodanig aan de basis van de e-learning.

De Social Trial heeft als doel passende ondersteuning te ontwikkelen voor mensen met dementie en de vooroordelen rondom dementie tegen te gaan. De eerste resultaten van de Social Trial worden in november geëvalueerd.