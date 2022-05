E-learning ‘Kanker en werk’ voor verpleegkundigen

Het is bij patiënten die de diagnose kanker krijgen belangrijk om, nog voor de start van de behandeling, te spreken over de gevolgen die deze ziekte heeft op het werk(vermogen). In de e-learning ‘Kanker en werk’ komen vragen aan bod zoals ‘Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose?’

“De focus in het ziekenhuis ligt voornamelijk op behandeling en herstel. Maar je moet ook nadenken over werk. Werk is inkomen, zingeving en soms ook afleiding. Het geeft houvast. We willen dat mensen daar zoveel mogelijk zelf regie op hebben. Het is belangrijk om al in het ziekenhuis daarover in gesprek te gaan”, aldus Roel Masselink.

Werk is doel én medicijn

De e-learning Kanker en werk helpt verpleegkundigen om het gesprek over werk aan te gaan. Maar, in de e-learning is ook aandacht voor een ander aspect van werk in relatie tot kanker. Naast een behandeldoel – als de patiënt genezen is en weer aan de slag kan – is werk ook een vorm van medicatie.

“Werk is herstelbevorderend. De aandacht daarvoor moet vanaf de diagnose beginnen. Er is al wat informatie en ondersteuning voor mensen die in loondienst zijn, maar deze e-learning is ook bedoeld voor groepen die nu buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld zelfstandigen, mensen met een tijdelijk contract of werkzoekenden”, vertelt Desiree Dona. Zij was als klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie bij het Radboudumc ook betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning.

E-learning Kanker en werk

De e-learning ‘Werk en kanker’ behandelt de volgende onderwerpen:

Factoren die van invloed zijn op werk.

Wet- en regelgeving.

Bespreekbaar maken van werk.

Verpleegkundige interventies die bijdragen aan behoud van en terugkeer naar werk.

Adviezen geven over werk gerelateerde verwijsmogelijkheden.

De e-learning Kanker en werk sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen. De e-learning is onderdeel van een serie e-learningmodules rondom psychosociale zorg voor mensen met kanker en kan gratis gevolgd worden door leden van V&VN Oncologie. Niet-leden betalen 30 euro.