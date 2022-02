E-learning suïcidepreventie voor huisartsenpraktijken

Elke dag plegen vijf mensen in ons land zelfmoord. De helft van hen heeft in de maand daarvoor de huisarts bezocht. Tijdens die consulten wordt het risico op suïcide bij een op de drie mensen herkend. Veel huisartsen hebben niet veel ervaring met de zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag. Daarom is de zorg voor mensen die aan zelfdoding denken of een zelfmoordpoging hebben gedaan, een uitdaging voor de gemiddelde huisartsenpraktijk. Dat is precies de reden waarom de e-learning suïcidepreventie ontwikkeld is.

E-learning suïcidepreventie

De huisarts is niet alleen een belangrijke schakel – als een soort ‘first line of defence’ – in de ketenzorg rond suïcidaliteit. De praktijk is daarnaast belangrijk voor het bewaken van de continuïteit van zorg en bij uitstek de plek waar patiënten met suïcidale gedachten en handelingen zich veilig kunnen voelen om hierover te spreken. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers van de praktijk overtuigt worden van het feit dat zij het verschil kunnen maken tussen ‘leven en dood’.

De e-learning van de NHG en Stichting 113 Zelfmoordpreventie is ontwikkeld om Huisartsen, Praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) of assistenten daarbij te ondersteunen. De effectieve behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag is essentieel om zelfmoord te voorkomen. Het blijkt namelijk dat deze mensen een tienvoudig verhoogd risico op zelfmoord hebben. Daarnaast is het risico op herhaling na ontslag het eerste jaar ook erg hoog.

De e-learning is te volgen zowel door huisartsen als door POH-GGZ. De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd en gratis beschikbaar voor alle NHG-leden (en uw POH). Behalve de e-learning biedt de Stichting 113 Zelfmoordpreventie ook een triagetool voor huisartsenpraktijken. Die kan stapsgewijs, aan de hand van vijf vragen, de zorgverlener de weg naar de juiste hulpverlening voor de betreffende patiënt wijzen.

De Universiteit van Gent ontwikkelde vorig jaar, speciaal voor jongeren, een serious game die gericht is op het versterken van de geestelijke gezondheid bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.