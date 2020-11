E-learning voor verpleegkundigen: ‘Bewegen bij kanker’

Voor kankerpatiënten is bewegen, zowel tijdens als na de kanker, belangrijk. Beweging heeft bewezen positieve effecten op een aantal (late) gevolgen van de ziekte, zoals vermoeidheid. Door patiënten hier tijdig op te wijzen, middels adviezen en informatie, kunnen klachten zo veel mogelijk beperkt of zelfs voorkomen worden. De e-learning ‘Bewegen bij kanker’ speelt precies daar op in.

“Verpleegkundigen zijn vaak één van de eerste zorgverleners waar mensen contact mee hebben als ze de diagnose kanker krijgen en hebben daardoor een signalerende functie. Zij kunnen op dat moment en later in het traject informatie geven over het bewegen. Ook kunnen zij verwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners, zoals de fysiotherapeut”, vertelt Kim van Leeuwen, een senior oncologieverpleegkundige die betrokken is bij de ontwikkeling van de e-learning.

E-learning Bewegen bij kanker

‘Bewegen bij kanker’ richt zich op bewegen tijdens alle fases van het zorgtraject bij kanker. De e-learning biedt daarvoor onder andere diverse praktische methoden en handvatten. Daarnaast leren de verpleegkundigen ook hoe ze bewegen en het belang daarvan bespreekbaar kunnen maken in de spreekkamer en wanneer een patiënt doorverwezen moet worden en naar wie. De beschikbare verwijsmogelijkheden zijn, zo is gebleken, niet altijd allemaal bekend bij de verpleegkundigen. De e-learning bevat daarom ook informatie over goede en onderbouwde websites, zoals Thuisarts, waarnaar mensen met kanker verwezen kunnen worden.

“Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen veel beter herstellen als ze blijven bewegen. Het advies is: matig intensieve training (minstens 150 minuten per week), spier– en botversterkende oefeningen (twee maal per week), gecombineerd met balansoefeningen (voor ouderen) en het voorkomen van veel stil zitten. Ook lijkt bewegen onder begeleiding het meest effectief te zijn. Dat is wat in de e-learning benadrukt wordt”, vertelt van Leeuwen.

Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Bij de ontwikkeling van de e-learning zijn behalve de reeds genoemde partijen ook een ervaringsdeskundige van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en een oncologiefysiotherapeut namens de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie en Lymfologie betrokken. Ook sluit de e-learning aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen.

Kim van Leeuwen is ook lid van de themawerkgroep Psychosociale zorg V&VN Oncologie. “Vanuit de V&VN Oncologie vinden wij het belangrijk dat kennis en ervaring gedeeld wordt met professionals. Er was nog geen e-learning op het gebied van bewegen en kanker voor verpleegkundigen. De e-learning Bewegen bij kanker is ontwikkeld voor verpleegkundigen om hen praktische handvatten en methoden aan te reiken om met bewegen bij kanker in de praktijk aan de slag te gaan.”

Leden van de V&VN Oncologie kunnen de e-learning ‘Bewegen bij kanker’ kosteloos volgen. Niet-leden betalen 30 euro. De e-learning is geaccrediteerd door de V&VN met 1 punt. Meer informatie over de e-learning en deelname vind je hier.