E-overdracht van ambulance naar SEH in Zuid-Holland Zuid

Om de e-overdracht te kunnen realiseren is een snelle beveiligde koppeling aangebracht tussen het systeem CityGIS van de ambulancedienst en het elektronisch patiëntendossier HiX van het ziekenhuis. Hierdoor is de oude, papieren, overdracht die bij aankomst op de SEH gedaan werd, verleden tijd. Dat geldt ook voor de telefonische melding dat een ambulance met een patiënt onderweg is.

De e-overdracht is gedurende twee maanden getest. In die periode werd de overdracht zowel op de ouderwetse, papieren, als de nieuwe digitale manier uitgevoerd. Inmiddels is de e-overdracht definitief ingevoerd.

Betere voorbreiding dankzij e-overdracht

“Ruim voordat de ambulance met de patiënt bij ons aankomt, hebben we al een beeld van wat er nodig zal zijn. We kunnen alvast zorgverleners en de meest geschikte kamer vrijspelen, speciale middelen klaarzetten en scan- en laboratoriumaanvragen doen. De overdracht wordt direct gekoppeld aan het medisch dossier van de patiënt zoals dat bij ons bekend is, dus we kunnen de geschiedenis van de patiënt alvast bekijken en we weten vooraf of er behandelbeperkingen gelden”, vertelt Sjaak Terlingen, SEH-verpleegkundige en coördinator van de zogenoemde ‘e-spoedkoppeling’.

Behalve dat artsen en verpleegkundigen op de SEH zich dankzij de e-overdracht beter en sneller kunnen voorbereiden op de komst van een patiënt heeft de nieuwe digitale werkwijze nog een groot voordeel. De kans op fouten wordt een stuk kleiner.

“Voorheen werden de naam en de geboortedatum doorgebeld, maar dat was niet volledig betrouwbaar door ruis en verschrijvingen en doordat mensen met dezelfde, of bijna dezelfde naam op dezelfde dag geboren kunnen zijn. Nu typt de ambulanceverpleegkundige het BSN in en vanaf dat moment is er geen twijfel dat we het over dezelfde patiënt hebben”, aldus Terlingen.

Real-time informatie

De informatie die door de ambulanceverpleegkundige in het systeem getypt wordt, verschijnt real-time ook in de systemen van de SEH. Behalve tekst heeft de ambulanceverpleegkundige ook de mogelijkheid om foto’s mee te sturen, bijvoorbeeld van een ongevalsituatie die de aard van het letsel verduidelijkt.

Verwacht wordt dat de e-overdracht ook een positief effect heeft op de doorlooptijd van de overdracht op de SEH, waardoor ambulances mogelijk eerder weg beschikbaar zijn voor een nieuwe inzet.

Afgelopen zomer is het Spaarne Gasthuis gestart met een vergelijkbaar systeem voor de e-overdracht van patiëntgegevens vanuit de ambulance naar de SEH. Die oplossing was weer vergelijkbaar met oplossing die het Martini Ziekenhuis in Groningen in 2017 introduceerde.

Analoge backup

De telefonische kennisgeving vanuit de ambulance dat men eraan komt, blijft in twee gevallen voor de zekerheid bestaan: bij een patiënt na of tijdens een reanimatie en bij een verdenking van een beroerte. In die situaties moeten met de grootst mogelijke spoed voorbereidingen in gang worden gezet en moet een persoon meteen bevestigen dat dit goed is overgekomen.

De e-overdracht is volledig functioneel binnen de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, maar mocht dat nodig blijken, dan is de papieren overdracht als backup nog wel beschikbaar. De printer in de ambulance blijft ook, omdat een uitdraai soms nodig is om bij een niet-vervoerde patiënt thuis achter te laten voor de huisarts.