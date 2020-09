Echo-robot kan opsporen verstopte bloedvaten versnellen

Er zijn verschillende onderzoekmethoden beschikbaar om een verstopt bloedvat in de hersenen op te sporen. Op dit moment is het maken van een CT-scan het meest effectief, maar tegelijkertijd ook de meest kostbare methode die bovendien alleen in een ziekenhuis uitgevoerd kan worden. Wanneer het mogelijk zou zijn om de verstopping buiten het ziekenhuis, in ambulance of bij de huisarts, vast te stellen, dan kan een behandeling eerder starten waardoor kostbare tijd gewonnen wordt. De echo-robot die nu in het MUMC+ zou deze tijdswinst kunnen bieden.

Tijdswinst cruciaal voor behandeling

Het opsporen van een bloedprop in de hersenen kan ook met behulp van een echo uitgevoerd worden. Met geluidsgolven wordt dan ‘gekeken’ of de bloeddoorstroming in de grote hersenvaten nog intact is. Op de plek waar een bloedprop zit zullen de geluidsgolven niet terugkeren (reflecteren). Ook dit onderzoek moet momenteel uitgevoerd worden door een getrainde laborant.

En dat is nu precies waar de echo-robot uitkomst kan bieden. Deze robot is in staat om het echo-onderzoek binnen enkele minuten zelfstandig uit te voeren. De echo-robot is bovendien compact, en dus mobiel, waardoor hij ook buiten het ziekenhuis ingezet kan worden.

Echo-robot vindt bloedprop in minuten

Voor het onderzoek moet de patiënt zijn hoofd op een standaard leggen. Met behulp van referentie stickers aan beide zijden van de het hoofd wordt de echo-robot in de juiste positie geplaatst. De robot gaat vervolgens met echtsignalen op zoek naar de grote bloedvaten. Wanneer een bloedstroom waargenomen wordt dan gaat de robot het echo-signaal optimaliseren. Zolang het echo-signaal aan beide kanten van het hoofd waargenomen wordt, is er geen verstopping aanwezig. “Als hij maar via één zijde een echo-signaal krijgt, weten we dat er zeer waarschijnlijk iets aan de hand is” vertelt neuroloog Rik Houben van het Maastricht UMC+.

De robot moet zijn onderzoek in maximaal vijf minuten uitvoeren. Tijdens het onderzoek in het MUMC+ worden de diagnoses van de echo-robot vergeleken met de resultaten van een CT-scan en handmatig echo-onderzoek. Zo wordt bepaald of de echo-robot uiteindelijk definitief ingezet kan gaan worden. “Nu testen we alleen nog bij patiënten die op de Spoedeisende Hulp of de Vaatkamer komen, maar als de echo-robot zijn meerwaarde daadwerkelijk kan bewijzen, is de volgende stap om het apparaat in de ambulance in te gaan zetten. Tijd is immers cruciaal”, aldus Houben.