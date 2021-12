Echocardiografie met AI-gestuurde metingen van Philips

Met de nieuwe echocardiografie oplossingen krijgen artsen een betere ondersteuning voor zowel de vroege detectie, diagnose, behandeling als doorlopende controle en follow-up. Artsen die met de nieuwe echocardiografie oplossingen werken melden dat het vertrouwen in de 3D kwantificering van de linkerventrikelfunctie flink verbeterde. Die verbetering werd geconstateerd bij 80% van patiënten die transthoracaal echo-onderzoek (TTE) met de X5-1c-transducer ondergingen.

Echocardiografie innovaties

De nieuwste releases van de EPIQ CVx- en Affiniti CVx-echografieplatforms brengen geautomatiseerde analyse, Collaboration Live voor diagnose op afstand en Cardiovascular Workspace (IntelliSpace Cardiovasculair) samen in een end-to-end workflow voor een volledig geïntegreerde ervaring voor echocardiografie. Artsen zijn zo in staat om in één keer de juiste diagnose stellen en snel een behandeling te initiëren.

Dankzij de AI-gestuurde auto measure-toepassing van Philips kunnen metingen worden uitgevoerd in de helft van de tijd van handmatige methoden. Het gebruik van auto-measure op Philips EPIQ CVx- en Affiniti CVx-echografiesystemen kan de tijd voor standaard 2D-echometingen met 51% verkorten. Auto measure AI en autostrain linker atrium (LA) en rechter ventrikel (RV) zijn nu beschikbaar in de gehele Philips CVx-portfolio. De nieuwe systemen geven artsen vertrouwen dat ze nodig hebben om de besluitvorming te verbeteren en het beste behandelplan te bepalen.

Daarnaast is Collaboration Live, een oplossing waarmee zorgverleners op afstand live toegang hebben tot echografie-onderzoeken, opgenomen in de echocardiografiesuite van Philips.

Philips nSIGHT Plus is een gepatenteerde beeldvormingsarchitectuur die alle aspecten van beeldacquisitie en -verwerking omvat en beelden oplevert met een optimale resolutie tot op pixelniveau. Dit in tegenstelling tot conventionele systemen. Verder is het met de nieuwe X5-1c-transducer van Philips eenvoudiger om beelden te vormen tussen de ribben door.