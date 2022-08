Echosticker is echoapparaat op postzegelformaat

Normaliter is er voor echografie nog veel apparatuur nodig, maar de wetenschappers aan de technische universiteit MIT in de Verenigde Staten hopen echografie te vereenvoudigen door de apparatuur drastisch te verkleinen. Dat is ze inmiddels gelukt door een echosticker te ontwikkelen op postzegelformaat van twee bij twee centimeter.

Echografie & facts

Echografie wordt onder meer ingezet om bepaalde soorten kanker op te sporen. Met een echografie kan de arts via geluidsgolven zien wat er in de buikholte zit. Een echo is een weinig belastende manier om een grote tumor te detecteren in de nieren of de blaas. Er kunnen echter geen kleine of oppervlakkige tumoren zichtbaar worden gemaakt met een echo. Na een positieve echografie is altijd een biopsie en aanvullend beeldvormend onderzoek nodig om de diagnose te bevestigen. De bekendste toepassing van echografie zijn echter de zogeheten babyecho’s van ongeboren baby’s. Een zwangere vrouw krijgt dan een klodder gel op de buik en vervolgens wordt met een apparaatje de ongeboren vrucht op een beeldscherm getoond.

Slimme echosticker

De afgelopen twintig jaar heeft er een ware wetenschappelijke revolutie plaatsgevonden op het gebied van biomedische echografie, dankzij de introductie van nieuwe natuurkundige concepten en nieuwe technologieën en de nieuwe pleister is daarbij heel interessant.

In sommige gevallen is het bijvoorbeeld nodig om langere tijd achtereen echo’s te maken, bijvoorbeeld om de longfunctie of de bloeddoorstroming te monitoren. In dat geval is een mobiele oplossing in de vorm van een slimme echopleister ideaal. Het grote geheim van de echosticker zit in de kleeflaag. ‘De kleeflaag van de sticker bestaat uit twee lagen rekbaar elastomeer, met daartussen een hydrogel. De onderste elastomeer plakt aan de huid, en op de bovenste zit het apparaatje dat de geluidsgolven uitzendt en opvangt’, aldus de website van NewScientist. De hydrogel bestaat grotendeels uit water en laat daarom de geluidsgolven goed door. De elastomeren voorkomen dat de gel uitdroogt. De sticker is slechts drie millimeter dicht en wordt op een slimme wijze op de huid van de patiënt geplakt.

Ontwikkelen mobiel echoapparaat

De bedoeling van de onderzoekers is om uiteindelijk een mobiel en minuscuul echoapparaat te ontwikkelen. Vooralsnog moet de sticker nog met draadjes aan de bijbehorende apparatuur worden verbonden, wat de toepassing nog relatief statisch maakt. In de nabije toekomst willen de wetenschappers echter werk maken van zo mobiel mogelijke toepassingen. Ook willen ze software ontwikkelen op basis van KI zodat de beelden die de sticker doorstuurt beter geïnterpreteerd kunnen worden. In de praktijk zou zo een patiënt zelfs langere tijd thuis zijn bloeddoorstroming kunnen laten bekijken door de pleister, die de beelden dan doorstuurt naar professionals. Ook het op afstand monitoren van de ontwikkeling van een foetus wordt zo mogelijk, zonder dat iemand naar het ziekenhuis moet. Het potentieel van de echostickers is indrukwekkend; ze kunnen op tal van monitoringsfronten worden ingezet, bijvoorbeeld ook om discreet de inhoud van de blaas van mensen met urinewegproblemen te meten.

Echosticker: doorbraak mobiele beeldvorming

De wetenschappers hebben hun veelbelovende vinding toegelicht in een een publicatie van het vakblad Science. Hoewel er nog wat problemen op te lossen zijn – zoals het realiseren van een betere 3D-beeldkwaliteit en het kunnen werken zonder draadjes zodat een compleet mobiele oplossing in zicht komt – zijn ze optimistisch over de toekomst. De onderzoekers willen naar een brede variëteit van stickers zonder draden toewerken, die op verschillende lichaamsdelen kunnen worden geplaatst. MIT-onderzoeker Xuanhe Zhao gelooft dat de echostickers uiteindelijk een totale doorbraak kunnen betekenen in het gebruik van mobiele apparaten bij medische beeldvorming en monitoring buiten de muren van het ziekenhuis.