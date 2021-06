Echotechniek meet groeiachterstand ongeboren baby

De nieuwe echotechniek, Speckle Tracking Echocardiografie (2D-STE), meet de hartfunctie van de baby en is in staat om vanaf 20 weken in de zwangerschap een eventuele groeiachterstand te ontdekken. Iets dat met de huidige groeiecho’s zoals die in Nederland tijdens de zwangerschap uitgevoerd worden, pas mogelijk is vanaf de 34e week.

Het tijdig kunnen voorspellen van een eventuele groeiachterstand is van groot belang. Het is namelijk al langere tijd bekend dat baby’s met een groeiachterstand tijdens de rest van hun leven een verhoogde kans hebben op bijvoorbeeld stofwisselingsziekten, verhoogde bloeddruk of suikerziekte.

Echotechniek vanaf 20e week inzetbaar

Uit andere onderzoeken bleek eerder al dat het hart van een ongeboren baby een centrale functie inneemt bij de ontwikkeling en groei van de baby. “Vanuit dat gegeven zijn we allereerst op zoek gegaan naar een manier hoe je de hartfunctie kunt meten bij ongeboren baby’s zonder schade aan te brengen,” vertelt van Oostrum. De manier werd dus gevonden in de relatief nieuwe Speckle Tracking Echocardiografie (2D-STE) techniek.

“Met de 2D-STE-techniek kunnen we, naast de controle of het hart op de juiste manier is aangelegd, ook meten of het hart zich normaal ontwikkelt wat betreft de functie. Het lijkt er op dat het hart anders gaat bewegen bij een baby die een groeiachterstand heeft en dit anders bewegen kunnen we meten met 2D-STE-techniek. Dit konden we voorheen niet meten. Hierdoor kan een verandering in de hartfunctie en daarmee een verdenking op een groeiachterstand al bij 20 weken worden gemeten”, aldus van Oostrum.

Hierdoor kan bij verdenking op een groeiachterstand gedurende de zwangerschap met regelmaat extra kan worden gemonitord en de baby goed in de gaten kan worden gehouden. De volgende stap is een vervolgonderzoek om de bevindingen van Van Oostrum op grotere schaal bij gezonde zwangeren te onderzoeken. “Dit met als uiteindelijke doel om deze techniek vervolgens landelijk door te voeren en aan te kunnen bieden aan iedere gezonde zwangere in Nederland tijdens haar 20 weken echo, wat de geboortezorg ten goede zal komen”, vertelt Guid Oei, promotor van Van Oostrum en gynaecoloog in MMC.