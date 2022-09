ECT en Rivierenland werken aan digitale vaardigheid

Donderdag start de Week van Lezen en Schijven. Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) en Ziekenhuis Rivierenland besteden in deze week in het bijzonder aandacht aan digitale vaardigheden van patiënten die moeite hebben om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Belangrijk omdat in met de steeds verder digitalisering van de zorg ook patiënten steeds meer online moeten regelen.