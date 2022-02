Een bedsensor zorgt voor rust in zorgcentra

Zorgmedewerkers kunnen een bedsensor met een app monitoren of een bewoner van bijvoorbeeld een verpleeghuis rustig slaapt of juist onrustig is. Zo worden nachtelijke controles effectiever en zijn er minder controles nodig. De inzet van een bedsensor kan ook valincidenten en decubitus voorkomen. Anders Werken in de Zorg heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de bedsensor van het merk Momo BedSense.

De Momo BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, houding en trillingen. Deze data worden weergegeven in een app die inzicht geeft in welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie dringend hulp nodig heeft om zodoende bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen. Zorgmedewerkers kunnen met de app goed inschatten welke acties nodig zijn. De beschikbare informatie in de app kan tevens door behandelaren worden geanalyseerd, voor gerichte advisering over interventies, bijvoorbeeld om het slaappatroon te bevorderen.

Kosten en baten bedsensor

Uit het onderzoek van Anders Werken komt een aantal voorzichtige conclusies naar voren omtrent de impact van de inzet van de bedsensor. De beweging Anders Werken is ontstaan in 2019 in West-Brabant om medewerkers van meerdere zorgorganisaties technologisch te ondersteunen. Het programma is gegroeid en nu ook actief in de regio’s Midden-Brabant, Friesland en Zeeland. Het algemene oordeel van de onderzoekers van Anders Werken over de bedsensor is positief. De zachte kosten – zoals het aanleren van het gebruik van de technologie, het herinrichten van het zorgproces en het informeren van cliënt en familie – worden niet als grote barrières gezien. Harde kosten zijn er vooral in de initiële fase.

Betere nachtrust

Kijkend naar zachte baten levert de inzet van de bedsensor voor de cliënt een betere nachtrust en persoonlijkere zorg op. Medewerkers ervaren meer rust tijdens de dienst en behandelaren kunnen gerichter interventies inzetten en kunnen deze ook beter monitoren.

De harde baten zitten vooral in de tijdswinst, doordat er minder controlerondes hoeven worden gelopen (gedurende de nacht en ochtend) en er minder valse alarmen afgaan. Behandelaren besparen ook tijd, doordat zij sneller tot een juiste interventie kunnen komen voor een zorgvraag en de werking van de interventie ook sneller kunnen evalueren. Ook kan de inzet leiden tot voorkoming van valincidenten en decubitus.

Sensoren & facts

Steeds meer zorgorganisaties gebruiken, in overleg met cliënten of mantelzorgers, sensoren. Een innovatief voorbeeld vinden we in het Maasstad Ziekenhuis. Patiënten die kampen met een longontsteking of een complexe urineweginfectie kunnen daar nu op afstand gemonitord worden. Daarvoor krijgen zij een draagbare sensor van Philips op hun borst geplakt. Die registreert diverse vitale functies en stuurt die naar het informatiesysteem van het ziekenhuis voor monitoring op afstand. Maasstad is het eerste ziekenhuis in Europa dat de draagbare sensor voor deze patiënten inzet.