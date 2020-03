Een betere MRI-scan in vijf minuten met MR-STAT

De nieuwe MRI-scantechnologie is ontwikkeld door onderzoekers Alessandro Sbrizzi en Nico van den Berg. Zij ontvingen daarvoor onder andere ene beurs van één miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Philips. De MR-STAT technologie wordt nu verder geoptimaliseerd, zodat die in de toekomst voor alle medische centra in Nederland beschikbaar komt.

Huidige MRI-technologie

De data die een MRI-scanner opneemt, moet nu nog ‘netjes’ naar beelden vertaald worden. Dat heeft te maken met het huidige, simpele algoritme dat de beelden verwerkt. Daarnaast moet de MRI-scanner voor elk ander beeld weer anders ingesteld worden. Daardoor duurt het proces vrij lag en liggen patiënten voor het maken van vijf beelden gemiddeld 25 minuten in de scanner.

Een MRI-scan is voor veel patiënten nu nog een langdurige en onprettige ervaring. “Ben je te onrustig, dan kan dat de beelden verstoren die de scanner maakt. Kinderen krijgen daarom soms een lichte verdoving. En er zijn ook patiëntengroepen voor wie stilliggen bijna niet mogelijk is. Denk aan iemand met een pijnlijke schouder die op deze schouder moet liggen of een patiënt met Parkinson die door de ziekte continu trilt”, zegt onderzoeker Sbrizzi.

Er zijn wel ontwikkelingen gaande om het proces van het maken van een MRI-scan te versnellen, maar ook daarvoor moeten nog steeds verschillende beelden gemaakt worden. MR-STAT is een technologie die juist daar haar winst behaalt.

MR-STAT algoritme

Het zogenoemde MR-STAT algoritme dat Allesandro, Nico en hun collega’s van het UMC Utrecht ontwikkeld hebben, is complexer en zorgt ervoor dat de data flexibeler opgenomen kunnen worden. Deze innovatieve technologie is gestoeld op geavanceerde wiskundige algoritmes. Daardoor is één scan voldoende voor het vormen van een compleet beeld. Daarnaast levert de MR-STAT technologie radiologen meer en objectievere informatie over het weefsel.

Hoe MR-STAT het maken van een MRI-scan versnelt en verbetert

Voor de implementatie van MR-STAT zijn geen nieuwe MRI-scannners nodig. Het kan toegepast worden op de bestaande apparatuur. Dat maakt de uitrol, als de technologie daar klaar voor is, naar andere ziekenhuizen een stuk eenvoudiger. In bovenstaande video wordt de MR-STAT technologie nader uitgelegd.

Er zijn meer ontwikkelingen gaande met als doel het versnellen van de tijd die het kost om een MRI-scan te maken. Eind vorig jaar berichtten wij over een team van LUMC-onderzoekers die samen met Philips een algoritme ontwikkelden waarmee met acht keer minder data dan normaal een bijna net zo goed MRI-beeld van een knie kan worden gereconstrueerd.