Een boost voor virtual reality in de zorg

SyncVR zal binnen de samenwerking niet alleen de benodigde virtual reality hard- en software leveren, maar in zijn geheel breder betrokken worden bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe projecten, inclusief onderzoek. Dat kunnen projecten zijn die moeten leiden tot het verbeteren van de logistiek en organisatie van virtual reality in de zorg. Maar ook projecten voor het integreren van waardevolle VR-data in het EPD.

Meerwaarde virtual reality in de zorg

Wetenschappers zullen parallel aan de samenwerking onderzoek gaan doen naar de vraag of de inzet van virtual reality aantoonbaar meerwaarde heeft voor patiënten en zorgprofessionals. Indien deze meerwaarde bewezen wordt, en tevens blijkt dat de inzet van virtual reality toepassingen en -oplossingen ook niet tot meer zorgkosten leidt, dan kunnen daarmee wellicht deuren richting de zorgverzekeraars geopend worden.

“Recent hebben we drie studies naar VR afgerond. Dat betrof patiënten met lage rugpijn, patiënten met long-COVID en mensen die een grote ingreep hadden ondergaan. Uit de uitkomsten blijkt dat veel patiënten baat hebben bij VR. Het kan klachten reduceren en gezondheidsdoelen dichterbij brengen”, vertelt prof. dr. Harry van Goor, chirurg en al jaren bij zorginnovaties van het Radboudumc betrokken.

SyncVR heeft al de nodige ervaring als het gaat om de inzet van virtual reality oplossingen in de zorg. Onder anderen bij de verlichting van pijn en mentale klachten. “Bij jongeren werken vooral games heel goed om ze in beweging te krijgen. Sommige ouderen wandelen misschien liever virtueel over het strand van Scheveningen of willen fruit plukken, als fysieke oefening. Wat het mentale deel betreft, zijn de VR-programma’s voor de zorg gebaseerd op psychologische technieken. Bij veel mensen werkt dat uitstekend. Dat biedt niet alleen deze patiënten betere vooruitzichten, maar ook voor zorgprofessionals is het beter en fijner werken als de patiënt minder stress of pijn heeft”, aldus Van Goor.

VR-app store van SyncVR

SyncVR gaat een speciaal op het Radboudumc toegesneden VR-app store bouwen waaruit zorgverleners en patiënten hun keuze kunnen maken, is afgesproken. Brouwer: ‘We zijn wat dat betreft een soort Netflix: er staat heel veel klaar, de gebruiker hoeft alleen maar te kiezen.’ Op enkele uitzonderingen na maakt SyncVR de programma’s niet zelf. De app store is gevuld met materiaal waarvan het bedrijf de licenties bezit.

Voor de medische startup is de samenwerking met het ‘grote’ Radboudumc een bijzondere mijlpaal. Het is meer dan zomaar een eer dat SyncVR nauw betrokken wordt bij de ambitie en projecten van het Radboudumc met als doel de inzet van virtual reality in de zorg een boost te geven.