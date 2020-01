Een computer die Parkinson kan diagnostiseren

Een student Technische Geneeskunde heeft tijdens haar afstudeerstage bij Isala een programma ontwikkeld dat kan beoordelen of een patiënt Parkinson heeft. Het programma van Maaike Dotinga is in staat om de beelden die gemaakt worden met de SPECT-CT scanner te herkennen. Die beelden worden gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bij patiënten van wie een neuroloog vermoed dat ze Parkinson hebben.