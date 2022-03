Een derde minder ongeplande IC-opnames dankzij polsmonitor

Met de ViSi Mobile polsmonitor worden de belangrijkste lichaamsfuncties van patiënten continu in de gaten gehouden. Daardoor kan een eventuele achteruitgang van de gezondheidssituatie van een patiënt eerder ontdekt worden. Die vroegtijdige signalering zorgt ervoor dat zorgverleners eerder kunnen ingrijpen en zo een ongeplande IC-opname voorkomen. Onderzoek en tests hebben uitgewezen dat het aantal ongeplande IC-opnames dankzij het gebruik van de monitor met 32 procent afneemt.

Tussentijdse achteruitgang

Bij patiënten die in het ziekenhuis liggen worden regelmatig de bloeddruk, hartslag, temperatuur, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname gemeten. Verpleegkundigen beoordelen de metingen elke dag. Dat doen zij aan de hand van de modified early warning score (MEWS). Zo kan een eventuele ongeplande IC-opname voorkomen worden. Omdat verpleegkundigen de patiënten maar enkele keren per dag bezoeken voor deze metingen, kan het gebeuren dat een tussentijdse achteruitgang te laat opgemerkt wordt.

Dankzij de ViSi Mobile polsmonitor, die de betreffende lichaamsfunctie continu meet en in de gaten houdt, kan dat nu grotendeels voorkomen worden. Bijkomend voordeel is dat de verpleegkundigen niet meer altijd zelf naar de patiënt moeten gaan om de metingen te verrichten. Daardoor houden zij meer tijd over voor de zorg voor zowel deze als andere patiënten.

COVID-19 versnelde inzet polsmonitor

Onderzoek naar het gebruik en effect van de polsmonitor startte zo’n vijf jaar geleden. Chirurg en hoogleraar chirurgieonderwijs Harry van Goor en internist Bas Bredie voerden op de afdelingen Heelkunde en Interne Geneeskunde van het Radboudumc een proef met het draadloos continu (24/7) monitoren van de belangrijkste lichaamsfuncties bij 60 patiënten uit. Tussen augustus 2017 en juli 2019 daalde, zo blijkt uit onderzoek, het aantal ongeplande IC-opnames met 32 procent.

Tevens daalde het aantal oproepen aan het medical emergency team (MET) binnen het Radboudumc. Tijdens het onderzoek kregen 1873 patiënten een ViSI Mobile polsmonitor. De controlegroep bestond uit 2023 patiënten die de monitor niet kregen.

De COVID-19 pandemie heeft de uitrol van de ViSi Mobile in een stroomversnelling gebracht. Met behulp van de ViSi Mobile polsmonitor konden alle geïsoleerde patiënten op een verpleegafdeling op afstand in de gaten gehouden worden. Wanneer bij een patiënt een daling van het zuurstofgehalte geconstateerd werd, kon sneller ingegrepen worden. Zowel de patiënten, die zich met de polsmonitor een stuk veiliger voelden, als ook het medisch personeel, die daardoor minder kans liepen zelf besmet te raken, waren zeer positief over het gebruik van de ViSi Mobile.

Het op afstand monitoren van COVID-19 patiënten heeft tijdens de pandemie, deels noodgedwongen, bij meerdere ziekenhuizen haar intrede gedaan. Los van het besmettingsgevaar kampten de ziekenhuizen ook met grote personeelstekorten. De ViSi Mobile is een van de oplossingen die zijn meerwaarde bewezen heeft, maar zeker niet de enige. Zo koos het UMC Utrecht voor een oplossing van Philips waarbij gebruik gemaakt wordt van biosensoren en spotcheck monitoren.

Zeven afdelingen ‘live’

Tijdens de testperiode, die in totaal bijna vijf jaar duurde, zijn bij het Radboudumc meer dan 10.000 patiënten met de polsmonitor gemonitord. En met succes dus. Daarom heeft het ziekenhuis nu besloten de ViSi Mobile breder te gaan inzetten.

Vorige week zijn zeven afdelingen ‘live’ gegaan: Heelkunde, Interne Geneeskunde, Maag-Darm-Leverziekten, Urologie/Gynaecologie, AOA (Acute Opname Afdeling), Neurologie en Neurochirurgie. Daar wordt nu de nieuwste versie van de polsmonitor ingezet.