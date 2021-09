Eén lab-informatiesysteem voor Noord-Nederland

Met één laboratoriuminformatiesysteem wil Certe zorgverleners in Noord-Nederland beter faciliteren. Als dit project gereed is, moeten zorgverleners 24/7 op een veilige manier over relevante diagnostische gegevens beschikken, van zowel de klinische chemie als de medische microbiologie. Dit zijn gegevens die zij vaak nodig hebben voor hun diagnose en/of behandelplan.

Voordeel één lab-informatiesysteem

Nu komen uitslagen van onderzoeken op het gebied van de klinische chemie en de medische microbiologie nog terecht in verschillende lab-informatiesystemen. Er is sprake van verschillen per provincie en vaak ook per zorgverlener. GLIMS, het nieuwe systeem voor Certe, kan straks op veilige wijze informatie uitwisselen met verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en apothekers in Noord-Nederland.

Patiënten hebben in hun behandeltraject vaak te maken met meerdere zorgverleners in de regio, zoals de huisarts, de apotheek en medisch specialisten in de ziekenhuizen. Voor een juiste behandeling is het van belang dat al die zorgverleners op het juiste moment over een zo compleet mogelijk patiëntbeeld – en dus ook over betrouwbare uitslagen – kunnen beschikken.

Betere patiëntenzorg

Certe kan straks alle relevante uitslagen snel en veilig delen met de zorgverlener, ongeacht waar deze gevestigd is. Dit bevordert de snelheid van informatie, geeft een compleet beeld en voorkomt bovendien dubbeldiagnostiek, waardoor de patiëntenzorg verbetert en efficiënter is.

Voormalig Certe-bestuurder Harjan van Dam wijst op het belang van het nieuwe lab-informatiesysteem voor gezondheid en preventie in het algemeen. “Als je in de zorg wil samenwerken, moet je verder denken dan je eigen domein. Door te digitaliseren en onze gegevens veilig te ontsluiten vanuit één bron kunnen we patiënten en hun zorgverleners op ieder gewenst moment voorzien van de juiste medische data.”

Nu nog levert de medische diagnostiek informatie over ziekte en gezondheid van één patiënt. Bundeling van dergelijke kennis op basis van alle data in Noord-Nederland biedt volgens Van Dam veel meer mogelijkheden. “Dan kunnen we bijvoorbeeld door het monitoren van data uitbraken van infecties indammen, de preventie van ziekte verbeteren en bijdragen aan een betere gezondheid in onze regio. Dat stelt eisen aan de beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van een dergelijk systeem en vraagt om een betrokken, innovatieve, betrouwbare en ervaren leverancier.”

Eenduidig uitwisselen labdata

Standaardeninstituut Nictiz maakte in augustus bekend dat het samen met partijen uit de zorg de afspraken geactualiseerd heeft die gelden voor het eenduidig uitwisselen van laboratoriumgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in de richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’. De openbare consultatie loopt nog tot en met 15 september 2021.