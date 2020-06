Een magnetisch zaadje voor het lokaliseren van tumoren

Tumoren in de borst worden tijdens operaties traditioneel gelokaliseerd met behulp van een een metalen lokalisatiedraad of radioactieve zaadjes. Dat is soms voor de patiënt niet echt een prettige methode en, zo stelt CEO Hubert Martens van Sirius Medical, het veroorzaakt ook logistieke uitdagingen omdat een radioloog aanwezig moet zijn op de dag van de operatie. Door de veiligheidsprotocollen zien veel ziekenhuizen af van het gebruik van radioactieve zaadjes.

Daarbij komt dat uitgebreid bevolkingsonderzoek, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, ervoor zorgt dat borstkanker vaak in een steeds vroeger stadium ontdekt wordt. Het betreft dan meestal kleine, voor chirurgen lastiger te lokaliseren, tumoren.

Magnetisch zaadje

De Sirius Pintuition maakt gebruik van een ‘magnetisch ‘zaadje’ met de grootte van een rijstkorrel. Dat ‘zaadje’ wordt op de locatie van de tumor geplaatst. Een detectiesysteem vertelt tijdens de operatie waar en hoe diep onder de huid de tumor zit. Daardoor kunnen ook kleinere tumoren met meer precisie verwijderd worden en wordt voorkomen dat gezond weefsel weggehaald wordt.

“Eén van de voordelen ten opzichte van traditionele methodes is dat een patiënt niet op de dag van de operatie eerst naar de radioloog moet. Die hoeft daarom niet op de dag van de operatie aanwezig te zijn, wat de logistiek vereenvoudigt”, aldus Martens.

Op dit moment worden de eerste Sirius Pintuition systemen geproduceerd. Volgens planning zullen deze vanaf september op de markt komen en in de eerste Nederlandse en ziekenhuizen in diverse andere Europese landen geïmplementeerd worden.

Samenwerking Universiteit Twente

Sirius Medical is een spin-off van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL). Het magnetische zaadje werd samen met de Universiteit Twente ontwikkeld. Het in 2017 opgerichte bedrijf kreeg in de beginfase ondersteuning via de Venture Challenge en ontving twee keer financiering via Take-off van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

“We hebben voor een congres in Nederland voor het eerst een houtje-touwtje-installatie in elkaar gezet. We vroegen ons de avond ervoor nog hardop af of we dit wel durfden te tonen. Maar we moésten wel wat laten zien om verder te kunnen. Het was spannend, maar uiteindelijk kregen we positieve reacties van de aanwezige chirurgen”, vertelt Martens.