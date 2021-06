Een pacemaker voor behandeling continentieproblemen

Bij sacrale neurostimulatie wordt steeds informatie uitgewisseld tussen de sacrale zenuwen (bij het heiligbeen) in de bekkenbodem en de hersenen. Deze zenuwen zorgen voor de goede werking van de blaas, sluitspier en darmen. Bij continentieproblemen is de communicatie tussen deze zenuwen en de hersenen verstoord waardoor blaas- en/of darmcontroleproblemen kunnen ontstaan; incontinentie. Behandeling met deze nieuwe ‘pacemaker’ kan deze problemen verhelpen.

Pacemaker tegen incontinentie

Met de elektrische pulsen, of neurostimulatie, van deze sacrale zenuwen met behulp van de ‘pacemaker’ die onder de huid geïmplanteerd wordt, kunnen de blaas of de darmen weer normaal gaan werken. De behandeling met deze ‘pacemaker’ kan onder andere zinvol zijn bij een overactieve blaas, een onderactieve blaas of bij ontlastingsverlies. Om te bepalen of een patiënt baat heeft bij sacrale neurostimulatie wordt dat eerst getest middels een uitwendige versie van de neurostimulator.

De 79-jarige Maartje de Vos is een van de patiënten bij wie die deze ‘pacemaker’ al enige tijd met succes functioneert. Na een periode met veel blaasontstekingen, moeite met plassen en pijnlijke katheterisaties stelde de behandelend uroloog sacrale neurostimulatie voor.

De InterStim wordt in de bilstreek geïmplanteerd (Afbeelding via Medtronic)

“Op 17 maart is er een neurostimulator geïmplanteerd, de InterStim-neurostimulator. Ik slaap nu gewoon door tot 5.00 uur in de ochtend en ga dan even naar de wc. Daarna slaap ik nog een paar uur lekker door. En nu ik weer goed uitplas heb ik helemaal geen pijn meer. De urine ziet er ook weer normaal uit en stinkt niet meer. Het is echt grandioos, dat zo’n klein apparaatje zoveel kan veranderen. Ik heb het gevoel dat ik mijn normale leven weer terug heb. Je wordt ouder en ik heb ook andere klachten, maar we lopen nu wel weer een ommetje of gaan op ons gemak naar de winkel”, aldus de tevreden Maartje.

De operatie waarbij de neurostimulator onder de huid ingebracht wordt, in de bilstreek, duurt ongeveer anderhalf uur. Daarbij wordt samen met de patiënt eerst bepaald waar de draad van de ‘pacemaker’ geplaatst moet worden zodat de zenuwen ook daadwerkelijk gestimuleerd worden. Gedurende het laatste deel van de operatie wordt de patiënt vervolgens met een roesje rustig in slaap gehouden.