Een rookvrije ggz met de e-learning ‘Rookvrije zorg’

De e-learning is speciaal ontwikkeld voor de ggz en verslavingszorg door GGZ Ecademy in samenwerking met de Nederlandse ggz en Verslavingskunde Nederland. De e-learning ‘Rookvrije zorg’ is specifiek bedoeld voor het opleiden en trainen van medewerkers binnen de ggz. Doel van de e-learning is het kweken van begrip voor een rookvrije organisatie en uitleggen wat er van iedereen verwacht wordt om een zorgorganisatie rookvrij te maken.

Rookvrije ggz in 2025

In de eerste fase wordt de e-learning module ingezet om de verslavingszorg in 2021 volledig rookvrij te krijgen. Daarvoor wordt de module verspreid onder leden van de GGZ Ecademy. Het uiteindelijk streven van de Nederlandse ggz is een volledig rookvrije ggz in 2025.

De e-learning bevat naast theorie ook informatie en voorbeelden in de vorm van casuïstiek. Daarbij is zowel aandacht voor de patiënt als medewerker. GGZ medewerkers die de vragen en opdrachten van e-learning met goed gevolg afsluiten, inclusief de afsluitende toets, ontvangen daarvoor een certificaat.

“Met de e-learning Rookvrije zorg creëren we een gezamenlijk startpunt voor alle medewerkers in de ggz en verslavingszorg en zorgen we voor een landelijke uitrol”, vertelt Margreet Botter van GGZ Ecademy. GGZ instellingen die aan de slag willen gaan met de e-learning voor een rookvrije ggz kunnen per mail contact opnemen met Anton van Balkom ([email protected]) van de Nederlandse ggz.

Actieve rol behandelaars

Behandelaars zullen zich actief moeten opstellen in de strijd tegen het roken in de ggz. “Wie niets doet, verwaarloost zijn of haar cliënt. Als ervaringsdeskundige weet ik dat medewerkers vroeger ‘gewoon’ met de cliënten meerookten. Nu vind ik dat onvoorstelbaar. Er zijn veel effectievere methodes om bijvoorbeeld stress te bestrijden en iedereen heeft last van roken. Meeroken kost jaarlijks maar liefst zo’n tweeduizend levens. Nee, het is niet zielig om cliënten te vragen te stoppen met roken. Iedereen is het waard. Ik hoop dan ook dat de E-learning gaat inspireren en motiveren om cliënten en ook collega’s te laten stoppen met roken”, aldus Wanda de Kanter, longarts bij het Antoni van Leeuwenhoek.