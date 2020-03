Eenderde patiënten VieCuri gebruikt patiëntenportaal

Het meer laten participeren van patiënten, onder andere middels een patiëntenportaal, leidt tot meer eigen regie. Dat is een van de speerpunten van het VieCuri. Binnen het mijnVieCuri portaal hebben patiënten direct toegang tot hun medische gegevens en de correspondentie tussen huisarts en specialist. Dit geeft de patiënt onder meer de mogelijkheid zich beter voor te bereiden op gesprekken met specialisten.

Patiëntenportaal geeft meer regie

Patiënten die beter geïnformeerd zijn over hun gezondheid en over dezelfde informatie beschikken als een arts of specialist kunnen beter meedenken en -beslissen. De gesprekken tussen specialist en patiënt krijgen daardoor ook een gelijkwaardiger karakter. Een ontwikkeling die steeds meer waarde krijgt binnen de gezondheidszorg.

VieCuri legde met het patiëntenportaal de basis voor de verdere digitalisering van de zorg. En dan met name ook de uitwisseling van informatie met andere zorgpartners in de regio. Door de stijgende zorgvraag in combinatie met het dalende aantal zorgverleners groeit de noodzaak voor verdere digitalisering van de zorg. Alleen zo zal het VieCuri ook in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Noord-Limburg kunnen blijven volden.

Bijna 100 deelnemers VIPP-programma

Landelijk doen 98 zorginstellingen mee aan het zogenoemde VIPP-programma, dat staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Onlangs ging de vijfde VIPP regeling van start. Een subsidietraject waarvoor 75 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt.

Ook bij deze, vijfde, regeling blijven de belangrijkste uitgangspunten de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) van burgers.

Gemiddeld logden, in november 2019, 22 procent van alle patiënten in Nederland in op een patiëntenportaal of een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) om hun medische dossier te bekijken.

Limburgs koploper, landelijk in de top

Met een score van 31 procent ligt het gebruik van mijnVieCuri flink boven dat landelijk gemiddelde. In Limburg staan de Noord-Limburgse ziekenhuizen daarmee op de eerste plek en landelijk in de top 10. Absolute koploper is het Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Daar maakt 60 procent van de patiënten al gebruik van een patiëntenportaal of PGO.

Limburg

VieCuri Medisch Centrum (Venlo/Venray) 31% Laurentius Ziekenhuis (Roermond) 13% SJG Weert 10% Zuyderland (Heerlen/Sittard) 7%

Nederland

Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) 60% CWZ (Nijmegen) en ETZ (Tilburg) 45% Medisch Centrum Leeuwarden 43% Deventer Ziekenhuis, Rijnstate (Arnhem) en Tergooi (Hilversum) 40% Meander Medisch Centrum (Amersfoort) en OLVG (Amsterdam) 35% Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) 34% Elkerliek (Helmond) 32% VieCuri Medisch Centrum (Venlo/Venray), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en Ziekenhuis Gelderse Valei (Apeldoorn) 31% IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) 30% Spaarne Gasthuis (Haarlem/Hoofddorp) 29%

Het VieCuri meldt dat het aantal patiënten dat inmiddels gebruik maakt van mijnVieCuri sinds de landelijke meting (november 2019, red.) gestegen is naar 33 procent.