Eerste afstudeerders nieuwe opleiding Klinische Technologie

De nieuwe opleiding Klinische Technologie is voortgekomen uit de Medical Delta. Dat is een samenwerkingsverband tussen Zuid-Hollandse onderwijsinstellingen, overheden, zorginstellingen en bedrijven. De verschillende vakken worden afwisselen in Delft, Rotterdam en Leiden onderwezen. Hoewel de TU Delft de zogenoemde penhouder van de opleiding is, kregen de studenten allen een gezamenlijk LDE diploma.

Tijdens de diploma uitreiking in het Leidse Academiegebouw werd de anderhalve meter afstandsregel gehandhaafd. De coronamaatregelen speelden ook een grote rol tijdens de laatste maanden van de opleiding. “Net zoals bij geneeskunde draait het vak van de klinisch technoloog voor een groot deel om kijken, voelen en zien. Dat vervang je niet zomaar”, aldus opleidingsdirecteur bachelor Klinische Technologie LUMC prof. dr. Frank Willem Jansen.

Opleiding omgezet naar online

Gedreven door de coronamaatregelen zijn de drie instellingen er echter prima in geslaagd het onderwijs om te zetten naar online. Om ervoor te zorgen dat de studenten hun kennis tijdens de lockdown-periode op peil konden houden, werden online tussentoetsen ingezet.

Daarnaast is ook een oplossing gezocht, en gevonden, voor de stages en coschappen die door de coronacrisis stopgezet moesten worden. “Omdat de klinische kant van de studie stil lag, hebben we onze studenten de opdracht gegeven om een oplossing te zoeken voor een technisch probleem op de afdeling waar ze actief waren. Dat heeft heel interessante inzichten opgeleverd. Natuurlijk kan de opdracht het klinische deel van de studie niet vervangen, maar we denken er wel over om het als toevoeging in ons curriculum op te nemen”, zo vertelt Frank Willem Jansen.

Coronacrisis initiatief

Op het hoogtepunt van de coronacrisis hebben de studenten op eigen initiatief besloten een bijdrage te leveren aan een oplossing voor een van de grotere problemen waar veel ziekenhuizen toen mee kampten; het (dreigend) tekort aan beademingsapparatuur. “Zij hebben gekeken hoe ze met hun technische kennis hulp aan konden bieden bij het bestrijden van de crisis. En daar mogen wij als opleiding trots op zijn”, vertelt Jansen.

De diploma uitreiking werd ook bijgewoond door de decanen van de drie betrokken faculteiten. De tien afstuderende studenten ondertekenden onder hun toeziend oog een speciaal voor de uitreiking ontworpen kunstwerk dat de drie-eenheid van de samenwerking tussen de drie universiteiten symboliseert. Het kunstwerk zal in Delft opgehangen worden als blijvende herinnering aan de masterstudenten Klinische Technologie.