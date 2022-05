‘Eerste gebruiksresultaten zelfcompassie-app voor kankerpatiënten positief’

Elk jaar krijgen ongeveer 115.000 Nederlanders te horen dat ze gediagnosticeerd zijn met kanker: een diagnose die veel onzekerheden en emoties met zich meebrengt. Universiteit Twente heeft daarom vorig jaar september in samenwerking met MST, UMCG en digital agency DTT de’zelfcompassie’-app Compas-Y ontwikkeld. De app wordt sindsdien in onderzoeksverband aangeboden door verpleegkundigen en via de website van de UT.

Omgaan met emoties

“Juist in de drukke periode vlak na de diagnose is het van essentieel belang dat patiënten geholpen worden met het omgaan met de vele emoties en onzekerheden die de diagnose met zich meebrengt” stelt Austin. “We merkten dat er wel al hulp was voor mensen die al langer ziek waren, maar voor vlak na de diagnose ontbrak dit volgens ons nog.”

De app is tot stand gekomen in samenwerking met kankerpatiënten en zorgverleners. Momenteel wordt de Compas-Y app getest onder 40 patiënten die nu in behandeling zijn. De reviews zijn tot dusver veelbelovend. Een gebruiker zegt over de app: “Ik ben heel hard voor mijzelf geweest na de diagnose. Ik moest door en had geen tijd voor het stukje verwerking. Dankzij deze app heb ik daar meer aandacht aan kunnen besteden.”

Zelfcompassie realiseren

De Compas-Y app heeft als streven om zelfcompassie te realiseren bij gebruikers. Zelfcompassie gaat over een steunende en vriendelijke houding tegenover jezelf in moeilijke tijden, de tijd nemen om stil te staan bij pijn of verdriet, in plaats van het weg te stoppen. Dit helpt bij het verbeteren van welzijn en kan klachten zoals angst, somberheid en schuldgevoelens verminderen.

“Eigenlijk is zelfcompassie precies het tegenovergestelde van zelfkritiek, het doel is om een vriend voor jezelf te zijn” aldus Austin. De app leert de gebruikers vaardigheden aan die helpen bij het omgaan met de (emotionele) gevolgen van een kankerdiagnose. Dit gebeurt middels video’s, teksten, illustraties en oefeningen.

Anoniem gebruik

Gebruikers kunnen de app anoniem gebruiken in hun eigen tijd, op hun eigen manier. Elke week komen er nieuwe onderwerpen aan bod waarvan de gebruikers zelf kunnen bepalen waar ze tijd aan besteden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn: voor je lichaam zorgen, grenzen stellen, om hulp vragen, angst, positiviteit, eenzaamheid en seksualiteit.