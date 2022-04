Eerste gediplomeerden post-hbo zorgopleiding IZWT

De zorgopleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie‘ is een initiatief van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) en Hogeschool Inholland. “De urgentie is groot vanwege het tekort aan zorgpersoneel nu en de komende jaren. Tel daarbij op dat onze regio sterker vergrijst dan in andere delen van Noord-Holland. Deze lichting zie ik als de special forces die op de werkvloer ook hun collega’s ook meer technologie minded gaan maken”, vertelt Omring bestuurder Jolanda Buwalda.

Post-hbo Zorgopleiding IZWT

Binnen de post-hbo zorgopleiding opleiding staan modulaire en praktijkgerichte opleidingen en cursussen centraal. De eerste leergang startte al vrij snel nadat de initiatiefnemers hun samenwerking beklonken hadden, in oktober 2020. Met deelnemers van verschillende zorginstellingen uit de kop van Noord-Holland. Een aantal deelnemers had een achtergrond in de zorg en een deel had een ICT- of innovatie gerichte achtergrond. Wel beschikten alle deelnemers over meerdere jaren ervaring in een zorggerelateerde omgeving.

De deelnemers van de eerste leergang ontvingen deze week hun diploma. Over enkele maanden, in september, starten de nieuwe opleidingen. De animo voor de opleiding ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) is groot. Daarbij speelt uiteraard ook de immer groeiende importantie van het gebruik van technologie in de zorg een rol.

“Zorgzwaarte en aantal zorgvragers nemen toe in een uitdagende arbeidsmarkt; e-health en technologie is een deel van de oplossing. Hier proactief op inzetten is van essentieel belang om kwaliteit van zorg op niveau te houden. Daarom bieden we meerdere flexibele en modulaire opleidingen aan voor zorgprofessionals in Westfriesland”, aldus Michiel de Goede, Manager ZWOpleidingen (WLGroep).

Praktijkgericht

De afgestudeerden zijn zeer te spreken over de kwaliteit en de opzet van de nieuwe zorgopleiding. “Het was prettig dat de opdrachten gericht waren op de praktijk, dit maakt het direct toepasbaar. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om de ‘taal’ van ICT te begrijpen en te spreken waardoor wij gezamenlijk de beste zorg aan de cliënt kunnen leveren”, vertelt Nancy Majoor, teamleider Digiteam GGZ NHN, als een van de eerste afgestudeerden.

“Ik weet nu nog beter wat wij in huis hebben, maar ook wat we willen, wie daarbij betrokken moeten zijn en welke route daarvoor het beste werkt. De opleiding was best zwaar, maar met de hulp van de klasgenoten en docenten heb ik het als erg leuk ervaren. En ik heb veel geleerd over Health”, voegt mede afstudeerder Alvar Stuurman, Domeineigenaar Woonzorggroep Samen, daar aan toe.