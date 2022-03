Eerste hybride OK bij OLVG in gebruik genomen

In de hybride OK worden, net als bij de meeste andere ziekenhuizen die dergelijke operatiekamers geopend hebben, patiënten met vaatchirurgische, cardiothoracale, urologische en gynaecologische aandoeningen behandeld. De nieuwe operatiekamers zijn daarvoor onder andere uitgerust met de nieuwste innovatieve röntgenapparatuur. Die stelt chirurgen en interventieradiologen in staat om de te behandelen aandoeningen nog beter en nauwkeuriger in beeld te brengen.

Minder invasieve ingrepen

Met behulp van die betere röntgenbeelden kunnen operaties vervolgens minder invasief uitgevoerd worden. Als voorbeeld wordt de behandeling van bloedvaten om het hart genoemd. Dat gebeurt in de hybride OK via kleine openingen in de huid. Die minder invasieve werkwijze is minder belastend voor de patiënt.

Bovendien kunnen dergelijke behandelingen op de hybride OK ook gecombineerd worden met andere ingrepen. Een van de grote voordelen van minder invasief opereren is dat patiënten doorgaans sneller herstellen en de kans op complicaties beduidend kleiner is.

Nieuwe werkwijze hybride OK

Ook de andere werkwijze die op een hybride OK gehanteerd wordt, zorgt ervoor dat behandelingen en chirurgische ingrepen sneller, minder invasief en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. In de oude situatie werden patiënten bijvoorbeeld eerst door de radioloog behandeld en daarna naar de OK verplaatst om daar geopereerd te kunnen worden. Dat is met de hybride OK verleden tijd. Daar staan zowel de radioloog als de chirurg en het OK-team gezamenlijk aan de operatietafel en kunnen alle ingrepen en behandelingen achtereenvolgens uitgevoerd worden, zonder dat de patiënt tussendoor verplaatst hoeft te worden of later terug moet komen.

“Wij zijn ontzettend blij met deze nieuwe operatiekamers. Dankzij de nieuwste technieken en door de krachten van verschillende specialismen te bundelen, kunnen we de beste zorg leveren voor de patiënt. Alle complexe cardiovasculaire behandelingen die we al deden worden op deze manier een stuk eenvoudiger en efficiënter”, aldus Roos van Nieuwenhuizen, vaatchirurg van OLVG.

Functioneel én duurzaam

Het OLVG heeft naast het functionele ontwerp van de nieuwe hybride OK’s bij de planning en de bouw ook aandacht besteed aan het uiterlijk. Bij de bouw van het complex is onder andere gebruik gemaakt van gerecyclede petflessen. Die laten veel licht door, dempen geluid, zijn financieel aantrekkelijk én duurzaam. Vanuit de lichtstraat in OLVG bekeken lijkt het bouwwerk als een wolk te zweven tussen de gevels.

“Wolken hebben iets mysterieus en spreken tot de verbeelding. Met het ontwerp van een mysterieuze wolk hebben we het complex, waar veel ingrijpende operaties zullen worden uitgevoerd, lichtheid meegegeven”, vertelt architect Eric Wendel.