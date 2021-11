Eerste kunsthart geïmplanteerd in Nederland

Het kunsthart van de Franse fabrikant CARMAT SA is een oplossing voor patiënten die vanwege hun kritieke situatie niet kunnen wachten op een harttransplantatie. Nederland kent een tekort aan donorharten waardoor jaarlijks zo’n 120 hartpatiënten op een wachtlijst staan.

Tijdens de implantatie neemt het kunsthart, dat anatomisch lijkt op een normaal hart van een volwassen persoon, de plaats van het zieke hart in. Het nieuwe hart wordt bevestigd aan de boezems van het hart, de grote lichaamsslagader en de longslagader.

Succesvolle operatie

Na de succesvol verlopen operatie is de eerste indruk van de werking van het kunsthart veelbelovend. De operatie werd uitgevoerd onder leiding van cardiothoracaal chirurg Faiz Ramjankhan van het UMC Utrecht.

“Het was een spannende operatie die veel voorbereidingen vergde. Met ons team zijn we sinds 2017 bezig om de implantatie van een kunsthart mogelijk te maken. Met het hele team hebben we de afgelopen maanden specifieke training sessies gevolgd om deze operatie uit te voeren. We zijn trots om als een van de eerste centra deel uit te mogen maken van de studie die deze nieuwe kunstharttechnologie onderzoekt. Als deze behandeling voldoende duurzaam blijkt te zijn kunnen we hierdoor veel meer patiënten behandelen die nu geen behandelopties hebben”, aldus de chirurg.

Een primeur voor Nederland en het UMC Utrecht, de implantatie van een kunsthart.

Innovatief kunsthart

Het innovatieve kunsthart is uitgerust met pompen, vier biologische kleppen, sensoren, elektronica en geïntegreerde software. “Het voordeel van dit kunsthart is dat de buitenkant is gemaakt van de kunststof polyurethaan en aan de binnenkant is bekleed met biologisch materiaal uit het hartzakje van een rund. Het bloed wordt door een membraan voortgestuwd naar de lichaams- en longslagader. Hierdoor komt het bloed vooral in aanraking met biologisch materiaal”, legt de chirurg uit.

“Via de innovatieve pompen, kleppen en sensoren past het kunsthart zich aan op de patiënt. Het menselijke hart pompt gemiddeld 4 tot 5 liters bloed per minuut rond in rust; bij inspanning neemt dit toe. Ook het kunsthart zal bij inspanning sneller gaan pompen. Een hoopgevende ontwikkeling is dat bij het kunsthart geen zware medicijnen nodig zijn die het afweersysteem onderdrukken. Dit is beter voor de weerstand en vermindert de kans op infecties. Naarmate het herstel van de patiënt vordert, kunnen activiteiten, zoals wandelen en fietsen, worden hervat”, voegt Linda van Laake, cardioloog en verantwoordelijk voor de patiëntselectie, daar aan toe.

Voor de voeding en aansturing van het kunsthart is een externe controller met vier batterijen ontwikkeld. Die wordt op een kabel die door de buikwand van de patiënt naar buiten komt, aangesloten. De patiënt draagt deze controller, die ongeveer drie kilo weegt, in een schoudertas. Het nieuwe kunsthart zal via medisch wetenschappelijk onderzoek gevolgd worden om de veiligheid, werkzaamheid en duurzaamheid bij patiënten met ernstig hartfalen te onderzoeken.