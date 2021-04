Eerste NeLL Hub geopend bij Unilabs Nederland

Een NeLL Hub is een extern opererend team met een sterk specifiek specialisme op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar en/of de ontwikkeling van en/of implementatie van e-health. Deze teams werken zelfstandig op diverse locaties in binnen- en buitenland waaronder in (academische) ziekenhuizen, universiteiten of bijvoorbeeld in de paramedische zorg of het bedrijfsleven. In het geval van Unilabs Nederland gaat het om experts op het gebied van diagnostiek en thema’s zoals opschaling, ethiek en verandermanagement.

Impuls voor werk NeLL

“We zijn trots dat we Unilabs Nederland als eerste NeLL Hub mogen lanceren”, vertelt Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde in het LUMC en NeLL-initiatiefnemer. “Deze organisatie is voorloper op het gebied van digitale diagnostiek en heeft dankzij de aangesloten diagnostische partners in Nederland en in het buitenland een schat aan specialistische kennis en kunde in huis. Dat betekent een flinke impuls voor ons belangrijke werk.”

Unilabs richt zich in binnen- en buitenland op het leveren van kwalitatief hoogstaande diagnostiek. Unilabs wil bijdragen aan zorg vernieuwing door innovatieve digitale diagnostische producten en diensten te ontwikkelen die de klant in staat stellen zelf alle – preventieve en medische – diagnostiek te managen. Zzorgprofessionals, patiënten, consumenten en de zakelijke markt worden door Unilabs bedient. In Nederland vallen Saltro, Medlon en Hudson onder de organisatie.

Duurzame, persoonsgestuurde diagnostiek

Sanne van Delft, manager digital innovation bij Unilabs Group, stelt dat de organisatie tal van ideeën heeft over hoe we klanten digitaal beter kunnen bedienen. “Voor elk concept geldt dat de kwaliteit, effectiviteit en de medisch en ethische onderbouwing verzekerd moet zijn. Samen met NeLL onderzoeken we en leren we meer over de ontwikkeling van duurzame, digitale persoonsgestuurde diagnostiek.”

Elke NeLL Hub is gelieerd aan NeLL. Dat wil zeggen dat er intensief wordt samengewerkt op het gebied van kennisdeling en gezamenlijke communicatie, door gezamenlijk onderzoek te doen, projecten op te pakken en samen te schrijven op nationale en internationale subsidies. Wanneer er bij NeLL opdrachten of aanvragen binnenkomen, wordt gekeken welke NeLL Hub hiervoor het meest geschikt is.