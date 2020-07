Eerste nieuwe mini-pacemaker succesvol geïmplanteerd

Tijdens de operatie waarbij de mini-pacemaker geïmplanteerd werd maakte Boersma gebruik van een nieuwe slimme bril. Daarmee stond de chirurg direct in contact met een productexpert van Medtronic, de leverancier van de nieuwe pacemaker. De expert kon via het beeld van de slimme bril rechtstreeks meekijken met de operatie en desgewenst geraadpleegd worden voor advies. Daarvoor is de bril uitgerust met een microfoon en twee camera’s, waaronder een met een optische zoomlens.

De bril wordt inmiddels al in meerdere ziekenhuizen, zoals die van de Noordwest Ziekenhuisgroep, gebruikt. De slimme bril is een uitkomst in coronatijd. Zeker ook bij operaties waar het aantal mensen dat op de OK aanwezig mag zijn door de coronacrisis tot een minimum beperkt is.

Mini-pacemaker minder ingrijpend

Om een beeld van de mini-pacemaker te geven. Hij is qua grootte vergelijkbaar met een grote vitaminepil. Door die geringe afmetingen wordt de operatie voor het implanteren een stuk minder ingrijpend. Het kleine apparaat wordt via een klein sneetje in de lies en vervolgens via de bloedbaan rechtstreeks tot in het hart gebracht. Met haakjes wordt het vervolgens aan het hart bevestigd en geeft het elektrische impulsen af die het hart stimuleren via een elektrode aan het uiteinde van het apparaat.

Dit in tegenstelling tot de klassieke pacemaker die onder de huid op de borst wordt geïmplanteerd en met twee vastgemaakte draadjes, zogenoemde leads, wordt verbonden met het hart. Omdat bij de mini-pacemaker geen draad meer in het hart zit en ook de batterij onder de huid niet meer nodig is, daalt het risico op infecties ook drastisch. Een ander, kleiner, voordeel is dat de kleine pacemaker onzichtbaar is voor de patiënt en zijn omgeving.

Kleiner én breder inzetbaar

Deze nieuwe mini-pacemaker is vergeleken met zijn voorganger op meer punten verbeterd. Tot nu toe konden vergelijkbare kleine pacemakers de hartactiviteit slechts in één kamer van het hart meten. Daardoor kon hij maar bij zo’n 16 procent van alle patiënten ingezet worden. De nieuwe versie is ook geschikt voor de behandeling van patiënten die een volledige onderbreking van de hartactiviteit tussen voorkamer en kamer hebben.

De Micra AV pacemaker is qua afmeting te vergelijken met een grote vitaminepil (Afbeelding: Medtronic)

De Micra AV pacemaker (foto hierboven) van Medtronic kan dus ook patiënten helpen die met hartritmestoornissen in beide hartkamers kampen. Hierdoor kunnen tot wel 40% van alle hartpatiënten die een pacemaker nodig hebben voor deze behandeling in aanmerking komen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de eerste versie van de kleine pacemaker.