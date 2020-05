Eerste ontwerpen corona-app bekend, weinig verrassingen

De betrokken ontwikkelaars benadrukken op de beide ontwikkelplatforms dat er pas sprake is van een eerste, ruw ontwerp. De corona-app zal zoals verwacht werken via bluetooth (BLE, Bluetootht Low Energy). Deze technologie voor communicatie op korte afstand maakt decentraal gebruik mogelijk. Dat betekent dat er nergens persoons- of locatiegegevens van gebruikers hoeven worden opgeslagen, een waarborg voor privacy.

Volgens de ontwerpen krijgen gebruikers na installatie schermen te zien die informatie over de app zelf geven. Mensen die de app willen inzetten, moeten ook toestemming geven om ‘COVID-19-blootstelling bij te houden’. Pas na deze toestemming wordt de app geactiveerd.

Corona-app voor bron- en contactonderzoek

De overheid wil met de app het bron- en contactonderzoek van de GGD’s in Nederland naar (mogelijke) coronabesmettingen ondersteunen. Het doel van de app is om gebruikers te waarschuwen wanneer zij langere tijd (meer dan 10 minuten) in de nabijheid zijn geweest van iemand met een bevestigde corona-besmetting. Die moet dan wel de app ook gebruiken.

Verantwoordelijk VWS-minister Hugo de Jonge gaf eerder deze maand in een Kamerbrief aan dat dat een proof-of-concept app eind deze maand klaar zou moeten zijn en dan vanaf begin juni getest kan worden. Per 1 juni moeten GGZ’s in principe ook elke Nederlander gaan testen die om een coronatest vraagt. Dit kan betekenen dat er meer besmettingen met corona bekend worden, die om een uitbreiding van bron- en contactonderzoek vragen.

Inzet vooralsnog vrijwillig

Vooralsnog wil de overheid de corona-app op vrijwillige basis inzetten, zo heeft minister De Jonge herhaaldelijk benadrukt. Minimaal 60 procent van de Nederlanders zou de app moeten gebruiken om een goede werking te garanderen. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat dit haalbaar is. De app zal gebruik maken van de API die Google en Apple hebben ontwikkeld, zodat bluetooth altijd op de achtergrond actief is.

Een eerdere poging van het ministerie van VWS om snel een tracking & tracing-app te ontwikkelen, liep op niets uit. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wilde de via een appathon bepaalde ontwerpen niet eens beoordelen op hun veiligheid en impact op privacy, wegens een gebrek aan relevante informatie en een te vaag raamwerk.

Eerste app met API Google, Apple

Steeds meer landen zetten corona-apps in voor tracking en tracing, eind april nog Australië. De Zwitserse regering is op 25 mei met een pilot voor een Covid-19-app begonnen. Deze SwissCovid-app kan worden gebruikt met de nieuwste iOS- en Android-versies. De applicatie is uitgerust met de Exposure Notification API, ontwikkeld door Google en Apple. Zwitserland het eerste land ter wereld dat de Google- en Apple-interface voor Bluetooth gebruikt om aan proximity tracing te doen. Volgens een enquête van de overheid zou 70 procent van de Zwitserse bevolking de introductie van de app verwelkomen.

De app wordt gedurende de pilot getest met de medewerkers van de Zwitserse Federale Instituten voor Technologie in Lausanne en Zürich, medewerkers van het leger, medewerkers van federale en kantonale administraties, medewerkers van verschillende ziekenhuizen en klinieken, geselecteerde instellingen en organisaties. De proeffase duurt uiterlijk tot eind juni en moet de technische problemen van de app blootleggen voordat deze voor het publiek wordt vrijgegeven.

De SwissCovid-app is technisch niet in staat om data over de beweging van mensen vast te leggen. Het registreert de nabijheid van andere smartphones gedurende een bepaalde periode en leidt niet tot persoonlijke identificaties, zo belooft de Zwitserse regering.