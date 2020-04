Eerste OPEN e-learning ook voor waarnemend huisartsen

Waarnemers kunnen bij het volgen van de e-learning uit twee opties kiezen: via de regionale coalitie of rechtstreeks via het OPEN-programma. Bij de eerste optie kunnen de waarnemers de e-learning volgen via een waarneempraktijk die aangesloten is bij een regionale coalitie. Deze coalities zijn gevormd om huisartsen(praktijken) te ondersteunen met de implementatie van online inzage. Praktijken die aan OPEN deelnemen zijn verplicht de scholing te volgen.

De eerste OPEN e-learning

Hoewel sommige onderdelen van de e-learning wat meer gericht zijn op de praktijkvoering, zullen alle huisartsen met online inzage te maken krijgen. Om die reden is de scholing voor iedereen beschikbaar gemaakt.

De eerste e-learning is geaccrediteerd voor 1 punt. De scholing behandelt de basis en het implementeren van online inzage. Zo worden vragen beantwoord over wat het nut van online inzage is voor huisartsen, praktijkmedewerkers en patiënten. Ook de wettelijke en maatschappelijke achtergronden komen aan bod en maken de ‘cursisten’ kennis met de praktische toepassing.

De e-learning kent de volgende hoofdstukken:

Algemene introductie

Online inzage in een notendop

Relevante wet- en regelgeving

Maatschappelijke achtergrond

Toegevoegde waarde online inzage voor betrokken partijen

Werkwijze in het H-EPD na invoering online inzage

Eindtoets e-learning module 1

Het versturen van de resultaten, mogelijkheid tot geven feedback en verantwoording

Elk hoofdstuk bevat diverse onderwerpen die behandeld worden en wordt afgesloten met een aantal stellingen, een samenvatting en opsomming van bronnen. Naast tekst wordt ook gebruik gemaakt van video’s, interviews uit de praktijk en infographics.

Regionale coalities

Wanneer besloten wordt de e-learning binnen de regionale coalitie aan te bieden, brengt dat wel de verplichting voor alle deelnemende huisartsenpraktijken mee de e-learning te volgen en met een positief resultaat af te sluiten.

Waarnemend huisartsen kunnen de scholing volgen via het OPEN scholingsplatform. Praktijkhouders en hid’s of hidha’s wiens praktijk aangesloten is bij een regionale OPEN-coalitie moeten de e-learning via die regionale coalitie volgen. Zo kan worden geregistreerd dat zij aan deze vereiste van het OPEN-programma voldoen.