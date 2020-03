Eerste OPEN e-learning vanaf 2 maart beschikbaar

OPEN werkt met regionale coalities om huisartsenpraktijken te ondersteunen bij het invoeren van online inzage. Die regionale coalities mogen zelf bepalen of ze de e-learning van OPEN opnemen in het scholingsaanbod. OPEN is een stimuleringsprogramma voor digitalisering van gegevensuitwisseling in de eerste lijn.

Zelf beslissen over e-learning deelname

Wanneer besloten wordt de e-learning binnen de coalitie aan te bieden, brengt dat wel de verplichting voor alle deelnemende huisartsenpraktijken mee de e-learning te volgen en met een positief resultaat af te sluiten. De uitnodigingen voor deelname aan de e-learning worden per mail verstuurd naar de betreffende huisartsen en praktijkmedewerkers.

In de eerste module wordt ingegaan op de basis van online inzage: wat houdt het precies in? En wat is het nut van online inzage voor huisartsen, praktijkmedewerkers en patiënten. Daarnaast worden in module 1 ook de wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage toegelicht.

Ervaringsverhalen in eerste module

Deelnemers de kennis bijbrengen over de praktische toepassing van online inzage is een van de belangrijkste doelen van de eerste module. Zaken als welke veranderingen zijn in de praktijk zichtbaar? En hoe kun je omgaan met het patiëntgeheim.

In de eerste module zijn ook diverse ervaringsverhalen opgenomen van huisartsen en praktijkmedewerkers die eerder al met online inzage geëxperimenteerd hebben. Zij geven onder andere tips en benoemen mogelijke valkuilen.

Praktijktest

De module is de afgelopen periode getest door 22 huisartsen, praktijkassistenten, praktijkmanagers en praktijkondersteuners. Daarmee waarborgt OPEN dat de e-learning aansluit bij de dagelijkse praktijk.

De e-learning is ontwikkeld door het OPEN–programmabureau in nauwe samenwerking met Schola Medica, MedMij, de VvAA, adviesbureau Hooghiemstra en Partners en diverse huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Onlangs werd bekend dat huisartsen pas vanaf 1 juli kunnen starten met de declaratie van het OPEN-tarief voor patiënten. Deelname aan scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ is een voorwaarde om straks te mogen declareren. Deze scholing over OPEN wordt door de regionale coalitie georganiseerd en dat mag, bijvoorbeeld, door deelname aan de e-learning.